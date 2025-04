Đẩy mạnh số hóa và bán lẻ, lợi nhuận quý I/2025 của BVBank tăng 16%

Tính đến 31/3/2025, tổng tài sản của BVBank vượt mốc 110.100 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm. Động lực đến từ việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân – SME và củng cố nền tảng huy động vốn vững chắc. Dưnợ cho vay khách hàng đạthơn71.700 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm, trong đó chiếm hơn 76% quy mô cho vay là phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về huy động vốn, BVBank ghi nhận tổng vốn huy động đạt hơn 102.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, tiền gửi khách hàng từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 83.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và 11% so với đầu năm, chủ yếu đến từ phân khúc nhỏ lẻ góp phần duy trì nguồn vốn ổn định và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cho vay trong năm 2025.

Trong xu thế cạnh tranh lãi suất cho vay và thu hẹp chênh lệch lãi suất NIM, tổng thu nhập của BVBank quý 1/2025 đạt 557 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần là nguồn đóng góp chủ lực, đạt trên 500 tỷ đồng, tăng 7% nhờ quy mô cho vay tăng trưởng . Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế tăng 1,7 lần so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh doanh số giao dịch (tăng trưởng 20%).



Mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong quý là 144 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2024. Kết thúc quý I/2025, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 80 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 15% mục tiêu năm 2025.

Đầu năm 2025, BVBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ trong vận hành, dịch vụ tài chính đa kênh và các giải pháp thanh toán số. Nổi bật là việc hợp tác với Trung tâm RAR - Bộ Công an triển khai định danh điện tử qua VNeID, tiên phong tích hợp xác thực số vào quy trình mở tài khoản và giao dịch, nâng cao bảo mật và trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, BVBank cũng đẩy mạnh triển khai QR thanh toán xuyên biên giới tại Thái Lan, Campuchia, Lào, đồng thời mở rộng nền tảng DigiStore – giải pháp tài chính trọn gói cho nhà bán hàng. Hệ sinh thái được kỳ vọng giúp BVBank mở rộng tệp khách hàng cá nhân và siêu nhỏ, củng cố định vị ngân hàng bán lẻ hiện đại trong kỷ nguyên số. Số lượng khách hàng tiếp tục tăng 30% so với cùng kỳ 2024 và số lượng giao dịch trên kênh số tăng gấp 3 lần là minh chứng rõ nét cho hiệu quả trong hoạt động chuyển đổi số của BVBank.