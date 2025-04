ĐHCĐ BVBank 2025: Mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 41%, vốn điều lệ tăng thêm 1.300 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Điều hành BVBank đã báo cáo các kết quả đạt được trong năm tài chính 2024.

Theo đó, với định hướng bán lẻ và chiến lược phù hợp, linh hoạt trong quản trị điều hành trước diễn biến thị trường nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hoạt động hiệu quả, BVBank đã duy trì được đà tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch đặt ra của cả năm 2024.

Cụ thể: Tổng tài sản đạt hơn 103.500 tỷ đồng, tăng trưởng 18%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 68.000 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với năm 2023. Tổng quy mô huy động đạt 95.400 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 75.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Tổng số lượng khách hàng tăng gần 30% so với đầu năm 2024, đạt hơn 2,3 triệu khách hàng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 390 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng nợ theo quy định tại Thông tư số 31/2024/TT-NHNN là 2,69%.

Hiệu quả của hoạt động bán lẻ cũng được thể hiện rõ nét qua sự dịch chuyển trong danh mục cho vay và quy mô tiền gửi với 67% dư nợ là sản xuất kinh doanh, 85% quy mô tiền gửi là nhóm khách hàng nhỏ. Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số ghi nhiều dấu ấn với sự tăng trưởng 40% so với 2023 về tổng số lượng giao dịch, cũng như số lượng khách hàng mới (92% khách hàng mới đến từ kênh số), đồng thời triển khai thành công giải pháp thanh toán toàn diện Digistore dành cho nhà bán hàng.

Năm 2024, song song với hoạt động kinh doanh hiệu quả đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, BVBank luôn đồng hành cùng khách hàng, người dân để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống thông qua các gói vay giảm lãi suất theo chủ trương Chính Phủ, Ngân Hàng Nhà Nước, đồng thời quyết liệt triển khai xác thực sinh trắc học theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN và Thông tư số 17&18/2024/TT-NHNN của NHNN để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tối đa cho khách hàng khi giao dịch online.

Mục tiêu lợi nhuận tăng 41% so với 2024



Định hướng chiến lược 2025 BVBank tiếp tục bám sát mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đẩy nhanh trên lộ trình chuyển đổi số. Dự báo 2025 nền kinh tế cũng còn nhiều thách thức, chính vì vậy, việc nắm bắt cơ hội kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố kép để hoàn thành mục tiêu chiến lược, cụ thể: tăng trưởng về quy mô, tăng trưởng cơ sở khách hàng, huy động và cho vay tiếp tục dịch chuyển sang nhóm khách hàng nhỏ lẻ, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số và năng lực công nghệ thông tin.

Tại đại hội, BVBank đề xuất kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 41% so với 2024. Bên cạnh đó, BVBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 122 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; cho vay đạt 80.500 tỷ đồng tăng 18%, huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 91.400 tỷ đồng, tăng 22%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 3%.

Ban Điều hành BVBank cũng chia sẻ thêm, mặc dù trong thời điểm quý 1/2025 môi trường kinh doanh nói chung có nhiều thách thức, nhưng BVBank đã kiểm soát tốt hoạt động của mình một cách hiệu quả, hoàn thành 15% kế hoạch lợi nhuận đặt ra nhờ vào đẩy mạnh tín dụng từ đầu năm và kiểm soát chi phí. Lợi nhuận quý 1/2025 dự kiến đạt 80 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ.

Tăng vốn điều lệ lên gần 7.700 tỷ đồng

Với mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường, BVBank trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ và được thông qua.

Theo đó, vốn điều lệ tối đa sau khi hoàn thành phương án triển khai kế hoạch tăng vốn năm 2024 là 6.408 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 2025 là gần 1.300 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 6:1 và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Tổng số vốn điều lệ sau khi tăng là 7.676 tỷ đồng.