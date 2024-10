Lợi nhuận quý 3/2024 của Hóa chất Đức Giang (DGC) giảm 7%, gửi thêm 1.400 tỷ vào ngân hàng sau một quý

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) ghi nhận doanh thu quý 3/2024 tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 2.558 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 881 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp ở mức 34,4%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 26% còn hơn 150 tỷ đồng do lãi tiền gửi giảm. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp không đổi.

Kết quả, Hóa chất Đức Giang lãi ròng 706 tỷ đồng trong quý 3/2024, giảm hơn 7% so với năm ngoái. EPS giảm từ 1.884 đồng về còn 1.747 đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang có doanh thu tăng nhẹ lên mức 7.447 tỷ đồng. Trong đó, phần doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 3.820 tỷ và phần còn lại đến từ thị trường trong nước với 3.627 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 7% so với cùng kỳ, còn 2.322 tỷ đồng.



Theo kế hoạch năm 2024, ban lãnh đạo tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 10.202 tỷ và có lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị đã hoàn thành 73% chỉ tiêu doanh thu và gần 74% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 quý.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 16.196 tỷ đồng, tăng 500 tỷ so với đầu năm. Trong đó, Tổng số tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi lên đến 11.366 tỷ đồng, chiếm 70% tài sản. Con số này đã tăng thêm 1.379 tỷ so với cuối quý 2/2024 và tăng thêm 1.776 tỷ nếu so với thời điểm đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt mức gần 7.600 tỷ đồng, cao hơn 1.600 tỷ so với đầu năm và gấp đôi so với vốn điều lệ 3.798 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt mức 14.141 tỷ đồng.