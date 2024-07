Hóa chất Đức Giang lùi tiến độ khởi công tổ hợp "át chủ bài" Đức Giang Nghi Sơn, đặt kế hoạch lãi quý 3 giảm 17%

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh lùi tiến độ thực hiện Dự án số 1 Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn nằm tại Thanh Hóa.

Theo đó, việc khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử nghiệm và bàn giao được đặt kế hoạch thực hiện từ quý 4/2024 đến quý 1/2026 thay vì kế hoạch từ tháng 6/2024 như thông tin tại Đại hội cổ đông thường niên. Dù lùi thời điểm khởi công nhưng thời điểm hoàn thành vẫn theo kế hoạch cũ, tương ứng sau quý 1/2026, Đức Giang sẽ ghi nhận doanh thu từ dự án số 1. Nếu đạt công suất tối đa, dự án có thể tạo ra doanh thu khoảng 100 triệu USD/năm (hơn 2.500 tỷ đồng).

Dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn được lãnh đạo công ty xem là "át chủ bài" trong tương lai, khi hoạt động kinh doanh của nhà máy tại Lào Cai đã đến giai đoạn không thể phát triển thêm.



Dù vậy, dự án tại Nghi Sơn đã chậm tiến độ hơn 3 năm do chậm giải phóng mặt bằng. Tiến độ dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là khởi công tháng 6/2021, hoàn thành tháng 12/2022. Tổ hợp nhà máy này đã được UBND tỉnh Thanh Hóa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất đến ngày 25/7/2024.

Vị trí Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn trong Khu công nghiệp Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Trước khi Đức Giang chính thức công bố Nghị quyết về viêc lùi tiến độ, vào đầu tháng 6 mới đây, trong cuộc họp bàn cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa để tháo gỡ khó khăn cho dự án, thông tin cho biết dự án còn một số vướng mắc trong việc hoàn tất hồ sơ phòng cháy, chữa cháy.



Cụ thể, Dự án thuộc phân khu công nghiệp số 15 nhưng hiện nay khu công nghiệp số 15 chưa được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 nên chưa có vị trí đấu nối giao thông, cấp thoát nước sát với ranh giới dự án. Do đó, chưa đủ cơ sở để Bộ Công Thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ngoài ra, dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn) chưa hoàn thành nên ảnh hưởng đến việc triển khai thi công một số hạng mục công trình.

Theo kết quả cuộc họp, Hóa chất Đức Giang phải hoàn thiện thủ tục liên quan đến vấn đề phòng cháy, chữa cháy trên cơ sở trình các bộ, ngành Trung ương, và cố gắng hoàn thành trong quý 3/2024.

Hóa chất Đức Giang đã phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ 30 ha của dự án. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cho thuê đất đợt 1 với diện tích 17,8ha. Chủ đầu tư đã san lấp được 22,3ha và triển khai khoan thăm dò địa chất phục vụ công tác lập hồ sơ thiết kế nhà máy. Đồng thời thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư dự án.

Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn do Công ty TNHH một thành viên Đức Giang - Nghi Sơn làm chủ đầu tư, có diện tích đất sử dụng khoảng 30 ha, quy mô 136.000 tấn hóa chất/năm, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng theo giấy phép chấp thuận chủ trương ban đầu. Dự án được phân kỳ đầu tư làm 3 giai đoạn tương ứng 3 dự án với tổng mức đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng. Dự án số 1 sản xuất hóa chất cơ bản với công suất dự kiến là 151.000 tấn hóa chất/năm, nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là các hợp chất có dẫn xuất đi từ khí Clo lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, mang hàm lượng công nghệ cao như CloraminB, Axit photphit phục vụ cho sát khuẩn và thay thế cho hàng nhập khẩu. Dự án số 2 sản xuất Xút rắn 100.000 tấn/năm và nhựa PVC 150.000 tấn/năm với mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Dự án số 3 là Nhà máy sản xuất Sô Đa công suất 400.000 tấn/năm, với mức đầu tư 3.600 tỷ đồng. Khi 3 dự án đi vào hoạt động, Tổ hợp này sẽ trở thành Tổ hợp Hóa chất lớn nhất Việt Nam.



Đức Giang mới đây đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu 2.504 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, 870 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và 842 tỷ đồng lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ, chỉ tăng 1 tỷ đồng so với quý 2/2023 nhưng cũng là khoản lãi cao nhất trong 6 quý trở lại đây. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Hóa chất Đức Giang đạt 4.889 tỷ đồng doanh thu, tăng 3 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 7% còn 1.515 tỷ đồng.





Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất quý 3 là 2.394,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 720 tỷ đồng – giảm 10% so với cùng kỳ và giảm 17% so với quý 2. Trong quý 3, kế hoạch đầu tư 400 tỷ đồng để đặt thiết bị cho Nhà máy Xút chất dẻo Nghi Sơn và 20 tỷ đồng để sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy cồn Đức Giang.