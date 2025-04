NSND Tự Long có thái độ "10 điểm tuyệt đối" với đàn em kém 19 tuổi

Anh Tú và NSND Tự Long vừa cùng tham gia chương trình Hẹn ước Bắc Nam mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Điều đặc biệt là trong chương trình này, Tự Long và đàn em kém 19 tuổi - Anh Tú cùng thể hiện ca khúc Mẹ yêu con - bản nhạc rất được khán giả yêu thích trong thời gian qua.

Thực tế, Mẹ yêu con là 1 ca khúc bất hủ, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Tuy nhiên, sau khi được làm mới ở chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Mẹ yêu con càng có sức lan tỏa rộng rãi hơn.

Anh Tú và NSND Tự Long trình diễn ca khúc "Mẹ yêu con"

Trên mạng xã hội, một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi thấy NSND Tự Long - Anh Tú hòa giọng ở ca khúc Mẹ yêu con. Bởi Tự Long được xem như "gương mặt đại diện" của Anh trai vượt ngàn chông gai còn Anh Tú thì tham gia chương trình Anh trai say hi - đối thủ của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Vì 2 chương trình có format tương tự nhau nên fan của 2 bên đã "choảng nhau" nảy lửa trên mạng xã hội. Cứ mỗi khi có bất cứ thông tin nào so sánh giữa cá chương trình là fan 2 nhà lại không ngại ngần công kích nhau. Riêng NSND Tự Long cũng có lần đăng đàn bức xúc vì bị một số fan từ Anh trai say Hi buông lời chỉ trích.

NSND Tự Long

Nói về việc hát cùng Anh Tú, NSND Tự Long có động thái xứng đáng "nhận 10 điểm tuyệt đối". Thông qua Fanpage chính thức (có tích xanh), Tự Long bày tỏ: "Các cụ dạy là phải duyên phải số nó vồ lấy nhau. Cách đây khoảng 2 tháng mình đưa con đi học gặp Tú trong quán ăn sáng, cả 2 hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó được hát với nhau. Cảm ơn THQPVN và Hẹn ước Bắc Nam. Mình và Tú, được hát cùng thật vui, hạnh phúc trong những ngày tháng 4 lịch sử này....".

Bên dưới chia sẻ của Tự Long, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ khi nam nghệ sĩ dành nhiều từ ngữ thiện cảm cho Anh Tú.

Anh Tú

NSND Tự Long, sinh năm 1973, xuất thân từ gia đình nghệ thuật với bố mẹ là NSƯT Tự Lẫm và NSƯT Minh Phức. Thừa hưởng gen nghệ thuật, anh trở thành nghệ sĩ chèo tài năng, gia nhập Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần năm 1999, hiện mang quân hàm Đại tá.

Anh nhận nhiều huy chương tại các hội diễn và được phong làm NSND vào năm 2015. Ngày 30/12/2024, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, cam kết bảo tồn và đổi mới nghệ thuật chèo. Qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Tự Long khẳng định sức hút với phong cách hài hước, kiến thức sâu sắc và sự cởi mở, thu hút khán giả đa thế hệ, đặc biệt là người trẻ.