Lợi nhuận quý 3 tăng mạnh, Bamboo Capital hoàn thành gần 79% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu 1.137,9 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cơ cấu doanh thu được đóng góp chủ yếu từ mảng Năng lượng tái tạo (339,7 tỷ) – chiếm 29,9%, Bất động sản (287,2 tỷ) chiếm 25,2% và Dịch vụ tài chính (240,3 tỷ) – chiếm 21,1%. Quý 3/2024 ghi nhận sự phục hồi tích cực của mảng Bất động sản, doanh thu mảng này tăng mạnh 194,4% so với quý 2/2024 (đạt 97,5 tỷ) nhờ vào việc tiếp tục bàn giao hai dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or (Quảng Nam).

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 của Bamboo Capital đạt 331,2 tỷ đồng, tăng gấp 36 lần với cùng kỳ, nhờ vào các mảng kinh doanh đạt kết quả tốt và hiệu quả quản lý chi phí từ BCG Energy, trong đó, chi phí tài chính tại công ty này giảm mạnh 274,2 tỷ, tương đương mức giảm 75,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn Bamboo Capital đạt 3.238,1 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, mảng Năng lượng tái tạo của BCG Energy đóng góp nhiều nhất với 1.029,5 tỷ – chiếm 31,8%, mảng Xây dựng - hạ tầng của Tracodi đóng góp 730,9 tỷ – chiếm 22,6%, mảng Dịch vụ tài chính chủ yếu do Bảo hiểm AAA đóng góp 606,2 tỷ – chiếm 18,7%, mảng Bất động sản của BCG Land đóng góp 594,6 tỷ – chiếm 18,4% và mảng Sản xuất (bao gồm đồ gỗ Nguyễn Hoàng và Dược phẩm Tipharco) chiếm 8.5%.

Mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy tiếp tục là điểm sáng khi duy trì nguồn thu ổn định nhờ vào hiệu suất hoạt động tốt của các nhà máy điện mặt trời. Sản lượng điện 9 tháng đầu năm 2024 của các nhà máy đang vận hành đạt 604 triệu kWh, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Trong đó, đà tăng trưởng chủ yếu đến từ nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (330 MW), đạt 403,6 triệu kWh, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2023 do BCG Energy có thêm 114 MW giai đoạn 2 Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được vận hành thương mại từ tháng 6 năm 2023.

Mảng dịch vụ tài chính được đóng góp chủ yếu từ Bảo hiểm AAA có sự cải thiện đáng kể. Tỷ trọng doanh thu được nâng lên 18,7% (cùng kỳ năm 2023 đạt 7,8%) nhờ vào sự tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng đầu năm đạt 975 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ. Đến hết quý 3, Bảo hiểm AAA cũng đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2024 và dự kiến sẽ vượt 30% kế hoạch tính đến hết năm. Bên cạnh đó, việc hợp nhất Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (HNX: DTG) từ quý 2/2024 cũng giúp đóng góp 4,6% (149 tỷ) vào tổng doanh thu của Tập đoàn Bamboo Capital.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 748,3 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi phí tài chính giảm mạnh 761,5 tỷ đồng, tương đương giảm 65,9% so với cùng kỳ, chủ yếu do BCG Energy chủ động mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.500 tỷ đồng, giảm áp lực lớn về lãi vay và các khoản chi phí quản lý tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này.

Với kết quả kinh doanh như trên, kết thúc quý 3/2024, Tập đoàn Bamboo Capital đã hoàn thành lần lượt 54,7% kế hoạch doanh thu và 78,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay.

Tổng tài sản của Bamboo Capital tính đến quý 3/2024 đạt 45.407,9 tỷ đồng, tăng 8,1% so với thời điểm đầu năm 2024 do hợp nhất Dược phẩm Tipharco vào hệ sinh thái. Vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital ghi nhận 21.279,6 tỷ đồng, tăng 21,9% so với thời điểm đầu năm nhờ đợt tăng vốn thành công lên 8.002 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong quý 2/2024.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm đáng kể từ 2,2 lần tại cuối năm 2022 xuống còn 1,1 lần tại thời điểm 30/09/2024. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm về chỉ còn 0,6 lần.

Theo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm 30/09/2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.741,2 tỷ đồng chủ yếu do Tập đoàn mở rộng đầu tư sang mảng điện rác và thi công các dự án bất động sản: Malibu Hội An (Quảng Nam) và King Crown Infinity (TP. HCM).

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính chuyển từ âm 794,2 tỷ đồng sang dương 2.207,2 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 3/2024 nhờ vào khoản thu từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và Nghị định 135/2024/NĐ-CP, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời áp mái, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho các doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo nói chung và BCG Energy nói riêng.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng bước qua giai đoạn khó khăn nhất và bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực. BCG Land đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án đang xây dựng dở dang để bàn giao đến khách hàng. Dự kiến trong quý 4/2024, BCG Land sẽ tổ chức mở bán phần còn lại của dự án King Crown Infinity (TP. HCM) và ghi nhận doanh thu bàn giao các dự án vào cuối năm 2024.