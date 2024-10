Ông Phạm Ánh Dương muốn "dứt áo" khỏi An Phát Holdings nhưng điều kiện thị trường không cho phép

Trong thông báo mới nhất, ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã: APH) thông báo đã bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu APH trên tổng số 5,2 triệu đơn vị đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 tới 30/10/2024. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch trên, ông Dương đã giảm sở hữu từ 5,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,13%) xuống còn gần 3,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,51% vốn).

Đây không phải là lần đầu tiên ông Dương không bán hết cổ phiếu đã đăng ký. Trước đó, vào hồi cuối tháng 9, ông Dương đã bán ra được gần 7 triệu cổ phiếu APH trên tổng số gần 12 triệu đơn vị đăng ký. Nguyên nhân không bán hết tương tự như lần công bố này.

Cùng với việc quyết tâm thoái sạch toàn bộ cổ phiếu APH nắm giữ, ông Phạm Ánh Dương cũng đã gửi đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, đồng thời từ nhiệm thành viên HĐQT của An Phát Holdings. Theo đó, ông Dương cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong một diễn biến liên quan, ĐHĐCĐ bất thường của APH hồi đầu tháng 10 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ánh Dương đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Lê Thăng Long làm thành viên HĐQT. Sau đó, HĐQT công ty bầu ông Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Lê Thăng Long, sinh năm 1984 là Tiến sĩ Khoa học Vật liệu. Ông từng có nhiều năm làm chuyên viên phát triển sản xuất tại Mobidiag France, trước khi về Việt Nam đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn An Phát Holdings vào năm 2017.

Đến tháng 1/2021, ông được bầu làm Phó Tổng giám đốc APH, 5 tháng sau đó, ông trở thành Thành viên HĐQT An Phát Holdings và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Nhựa An Phát Xanh (mã chứng khoán: AAA). Từ tháng 6/2022 đến nay, ông Nguyễn Lê Thăng Long là Chủ tịch HĐQT của AAA.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Lê Thăng Long vừa từ nhiệm Thành viên HĐQT APH hồi tháng 4 với lý do để tập trung vào công tác quản trị trên cương vị Chủ tịch HĐQT An Phát Xanh và công tác điều hành trên cương vị Phó Tổng Giám đốc APH. Mới đây, ông cũng xin thôi làm Phó Tổng Giám đốc APH từ ngày 25/9.

APH lỗ sau thuế gần 14 tỷ trong quý 3/2024

Mới đây, An Phát Holdings vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 3.708 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn, lợi nhuận gộp của APH đạt hơn 455 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của APH giảm 53% so với cùng kỳ đạt hơn 30 tỷ. Chi phí tài chính giảm 36% còn hơn 47 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh với mức tăng lần lượt là 37% và 107% lên 228 tỷ và 230 tỷ đồng.

Kết quả, APH lỗ sau thuế gần 14 tỷ trong quý 3, trong khi cùng kỳ lãi 79 tỷ đồng. Công ty cho biết nguyên nhân của việc thua lỗ là do khoản lỗ đến từ công ty con.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, APH ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.348 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 257 tỷ, gấp đôi so với cùng kỳ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu APH đang trong quãng "dò đáy" khi sụt giảm mạnh hơn 40% sau nửa năm. Nếu tính từ đầu năm, thị giá ghi nhận mức giảm gần 18%, vốn hóa theo đó về còn 1.536 tỷ đồng (chốt phiên 31/10).