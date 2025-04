Chiều 25/4, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – mã FRT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Năm nay, FPT Retail đặt hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 48.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 71% so với thực hiện năm 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, FPT Retail sẽ phá kỷ lục doanh thu và lợi nhuận.

Đối tác chiến lược mới của FPT Long Châu: Vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm

FPT Retail đánh giá động lực tăng trưởng chính vẫn là chuỗi nhà thuốc Long Châu khi ngành dược phẩm có tính thiết yếu, ít chịu tác động từ biến động kinh tế vĩ mô và còn nhiều dư địa tăng trưởng. FPT Retail hướng đến làm chủ công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng AI trong chăm sóc sức khoẻ và cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hoá người dùng.

Đáng chú ý, tại đại hội, Tổng Giám đốc FPT Retail Hoàng Trung Kiên đã công bố Creador chính thức trở thành đối tác chiến lược mảng dược phẩm của doanh nghiệp. Ông Kiên cho biết công ty đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ này. Sự tham gia của Creador hứa hẹn đem đến cho chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu nhiều thế mạnh. Lãnh đạo chia sẻ thêm Creador đặt mục tiêu sở hữu 13% cổ phần FPT Long Châu. Hoạt động mua vào dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 1 năm, trong đó khoảng 50% thực hiện mua thông qua đợt phát hành riêng lẻ, 50% còn lại mua từ hoạt động phát hành cho cổ đông hiện hữu. Mức giá chào bán không được tiết lộ.

Theo bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail, tiêu chí chọn lựa đối tác của FPT Long Châu không chỉ bao gồm yếu tố tài chính mà còn cân nhắc lịch sử đầu tư và hoạt động của đối tác trên thị trường trong những năm qua. Creador có nhiều kinh nghiệm đầu tư vào mảng sức khoẻ, dược phẩm và có nhiều mối quan hệ với các công ty, chuỗi dược phẩm, sức khoẻ ở nhiều nước. Chính vì vậy, công ty nhận thấy Creador sẽ hỗ trợ công ty có thêm góc nhìn mới trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, giới thiệu các mối quan hệ.

“Creador là đối tác vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm”, ông Hoàng Trung Kiên bổ sung thêm.

Được biết, Creador là quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân chuyên tập trung vào các thị trường Đông và Đông Nam Á. Hoạt động của Creador đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau như dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng lâu năm, bán lẻ, dịch vụ ăn uống, dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ, phương tiện truyền thông và dịch vụ kinh doanh. Hồi 2018, quỹ này đã công bố thương vụ đầu tiên ở Việt Nam khi rót 43,8 triệu USD vào nhà bán lẻ thiết bị di động và hàng điện tử tiêu dùng Thế giới Di Động (MWG).

Một số khoản đầu tư của Creador (Nguồn: Website Creador)

Trong báo cáo gần đây, SSI Research định giá chuỗi Long Châu vào khoảng 36.754 tỷ đồng (gần 1,5 tỷ USD, FPT Retail hiện sở hữu 75% cổ phần). Giá trị doanh nghiệp của chuỗi FPT Shop chỉ 1.754 tỷ đồng (FPT Retail sở hữu 100%). Một thông tin khác được đưa ra là việc Long Châu có kế hoạch tăng vốn, lãnh đạo FPT Retail tiết lộ có định hướng mới trở thành một công ty healthcare, mở rộng hệ sinh thái về sức khỏe bởi đây là mảng cực kỳ lớn với quy mô nhiều tỷ USD.

Không dừng lại ở con số mục tiêu mở mới 350 nhà thuốc

Bà Điệp cho biết, khi mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu về tuyến xã phường thì doanh thu/cửa hàng có dấu hiệu giảm dần. Điều này khiên các bước đi sắp tới sẽ trở nên thận trọng hơn. Năm nay, chuỗi nhà thuốc và hệ thống tiêm chủng Long Châu đặt trọng tâm vào hiệu quả hơn là tốc độ, đảm bảo mở nhà thuốc ra là hoạt động hiệu quả. Công tác theo dõi đánh giá được thực hiện sát sao từng tháng, mục tiêu sẽ mở 350 cửa hàng nhưng không đồng nghĩa chỉ dừng lại ở con số đó.

“Nếu lãi tốt, FRT sẽ vẫn tăng tốc mở như bình thường, không dừng lại ở 350”, bà Điệp khẳng định.

“Năm 2024, các nhà thuốc cũ của Long Châu có hiệu quả tốt, 100% cửa hàng mở ra là có lãi, trong đó không ít cửa hàng chỉ khoảng 3 tháng đã ghi nhận lợi nhuận. Một số cửa hàng ghi nhận lỗ cũng đã được dự tính trong kế hoạch và hầu hết nhà thuốc hoạt động 6 tháng đều đã có lãi”, ông Nam chia sẻ thêm.

Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Quyên, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu là cung cấp đầy đủ thuốc cho khách hàng. Với vai trò nhà bán lẻ dược phẩm, công ty tập trung đào tạo nhân viên tư vấn đúng thuốc, đúng bệnh, đúng liều dùng, kể cả tư vấn chế độ ăn uống nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình điều trị, không phân biệt thuốc nội, ngoại. FRT cũng hoan nghênh các đối tác trong nước khi có thể chủ động nguyên vật liệu, có thể sản xuất thuốc cạnh tranh cao.

Lợi nhuận quý 1 gấp 3 lần cùng kỳ

Cũng tại đại hội, cập nhật về kết quả kinh doanh quý 1/2025, ông Phạm Duy Hoàng Nam, Giám đốc Tài chính nhận định thị trường bán lẻ quý 1 luôn là giai đoạn có sức mua tốt do các dịp lễ tết. Vì vậy, báo cáo tài chính quý 1 của FRT mang kết quả khá tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt 11.670 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, trong đó Long Châu là động lực tăng trưởng chính với hơn 8.000 tỷ, tăng 40%, hoàn thành 24% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận đạt 270 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 30% kế hoạch năm. Con số này tương ứng một nửa lợi nhuận trong cả năm 2024 liền trước.

"Điều này rất khả quan và là nền tảng để chúng tôi nỗ lực phấn đấu hơn nữa nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2025 trong bối cảnh nhiều yếu tố biến động khó lường. Chúng tôi luôn đặt chân mình trên mặt đất", ông Nam chia sẻ.