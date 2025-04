Vì sao doanh nghiệp vàng mã duy nhất trên sàn chứng khoán báo lãi “bốc hơi” tới 99%?

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã: CAP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2024-2025 (1/1/2025-31/3/2025) với doanh thu thuần đạt gần 165 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn tăng cao tới 87% khiến lợi nhuận gộp sụt giảm 36% xuống còn 14 tỷ đồng. Biên lãi gộp co hẹp lại còn 8%.

Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 17% còn khoảng 1,6 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng sụt giảm 14%. Ngược lại, các chi phí như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng 66% và 8% ghi nhận lần lượt 8 tỷ và 7 tỷ đồng.

Kết quả, CAP báo lợi nhuận sau thuế còn vỏn vẹn 62 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 9 tỷ đồng, tương ứng giảm 99%. Lũy kế 2 quý niên độ 2024-2025, doanh thu thuần của CAP ghi nhận 309 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 75% xuống còn 5 tỷ đồng. Giải trình về việc lợi nhuận quý 2 gần như “bốc hơi” hoàn toàn, CAP cho biết giá vốn hàng bán trên đơn vị sản phẩm tăng so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước.

Niên độ 2024-2025, CAP đặt mục tiêu tổng doanh thu 618 tỷ đồng, tăng 4% so với niên độ trước, trong đó xuất khẩu trực tiếp dự kiến 15 triệu USD. Lãi ròng tối thiểu 40 tỷ đồng, cổ tức không dưới 20%. Về sản xuất, mục tiêu sản lượng giấy đế đạt 21.600 tấn, vàng mã 3.600 tấn, tinh bột sắn 32.250 tấn; bã sắn khô 6.720 tấn.

Sau 2 quý đầu niên độ, CAP đã hoàn thành được 50% mục tiêu doanh thu và mới chỉ hoàn thành chưa đầy 14% mục tiêu lợi nhuận.