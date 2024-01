Lợi nhuận quý 4 tăng 140%, Nhựa Tiền Phong (NTP) lãi kỷ lục năm 2023

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 với 1.351 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 14% so với cùng kỳ 2022. Giá vốn giảm mạnh hơn với 26% giúp biên lãi gộp được cải thiện rõ rệt từ 21,9% cùng kỳ lên mức 33,2% - cao nhất kể từ quý 2/2021.



Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 38% xuống còn 11,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng 22% so với cùng kỳ lên gần 55 tỷ đồng. Nhìn chung, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể. Ngoài ra, Nhựa Tiền Phong còn có thêm khoản lãi từ liên kết hơn 14 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ hơn 11 tỷ.

Kết quả, Nhựa Tiền Phong lãi trước thuế 194,6 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 164,7 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ 2022.

Luỹ kế cả năm 2023, Nhựa Tiền Phong ghi nhận 5.176 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng 16,7% so với năm 2022, đạt hơn 659 tỷ đồng. Lãi ròng thu về hơn 559 tỷ đồng, cũng tăng 16,5% so với năm 2022. Đây là mức lợi nhuận cao nhất doanh nghiệp này đạt được trong một năm kể từ khi niêm yết.

Dự báo ngành nhựa năm 2023 còn nhiều khó khăn, Nhựa Tiền phong lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 5.875 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 5% xuống mức 535 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới thực hiện 88% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 23% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.454 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm, chủ yếu đến từ tiền mặt (khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi). Tại ngày 31/12/2023, số dư tiền mặt đã tăng thêm gần 850 tỷ so với đầu năm, lên mức 1.435 tỷ đồng, chiếm hơn 1/4 tổng tài sản. Ngược lại, tồn kho lại giảm mạnh từ mức hơn 1.500 tỷ đầu năm xuống còn hơn 1.150 tỷ đồng.

Thời điểm 31/12/2023, dư nợ vay của Nhựa Tiền Phong ở mức 1.702 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngắn hạn và biến động không đáng kể so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích luỹ được hơn 645 tỷ đồng bên cạnh gần 1.174 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, cổ phiếu NTP của Nhựa Tiền Phong có nhịp tăng mạnh từ cuối năm 2023 và hiện đang ở vùng đỉnh 21 tháng. Đóng cửa phiên 17/1, thị giá NTP ở mức 42.600 đồng/cp, tăng 18% sau một tháng. Giá trị vốn hoá đạt hơn 5.500 tỷ đồng.