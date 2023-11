Lợi nhuận tháng 10 của Viettel Construction lập đỉnh lịch sử, gia tăng sở hữu lên gần 6.000 trạm BTS

Tổng công ty Công trình Viettel (Viettel Construction, mã chứng khoán: CTR) vừa công bố bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 10/2023 với doanh thu thuần đạt gần 1.118 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 66,2 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 11% so với tháng 9/2022 và là mức lợi nhuận theo tháng cao nhất trong lịch sử hoạt động của Viettel Construction.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, CTR đạt doanh thu 9.242 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận trước thuế tăng 16% lên 533 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty đã thực hiện 89% mục tiêu doanh thu và gần 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với mảng vận hành khai thác , doanh thu 10 tháng đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 4.705 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Mảng xây lắp đóng góp 2.783 tỷ đồng doanh thu sau 10 tháng, chiếm 30% và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Viettel Construction đã ký kết 1.337 tỷ đồng hợp đồng B2C, giá trị gần 1.341 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% so với năm trước. Đồng thời, nguồn việc xây dựng dân dụng ký kết 1.750 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ 88% kế hoạch cả năm. Lũy kế tỷ lệ phủ công trình do CTR thi công đạt 656/701 huyện (94%); 2.345/10.609 xã (22%).

Các mảng khác như giải pháp tích hợp , dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng cho thuê mang về doanh thu cho công ty lần lượt là 1.148 tỷ đồng, 255 tỷ đồng và 351 tỷ đồng sau 10 tháng. Tính đến cuối tháng 10, CTR sở hữu và cho thuê 5.944 trạm BTS, 1,87 triệu m2 DAS, 2.682 km truyền dẫn, 16,87 MWp năng lượng mặt trời. CTR cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho gần 110 nghìn hợp đồng cá nhân, 4.240 hợp đồng doanh nghiệp và chuỗi cửa hàng.

Trên thị trường, cổ phiếu CTR đang giao dịch quanh vùng 80.000 đồng/cp. So với thời điểm đầu năm, cổ phiếu CTR hiện tăng khoảng 60%.