Lợi nhuận toàn thị trường lấy lại đà tăng trưởng, cơ hội tại nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh đảo chiều nửa cuối 2023

Trong một năm kinh tế vĩ mô đối mặt với khó khăn nhiều hơn thuận lợi, kênh chứng khoán vẫn chứng tỏ sức hấp dẫn với VN-Index tăng gần 17% từ đầu năm. Một trong những động lực tăng trưởng chính của thị trường đến từ môi trường lãi suất giảm thấp cũng như kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Agriseco đánh giá mặt bằng lãi suất giảm sẽ hỗ trợ tích cực đến dòng tiền vào thị trường chứng khoán.

NHNN Việt Nam đã giảm lãi suất điều hành 4 lần liên tiếp bắt đầu từ cuối quý 1/2023 đồng thời các NHTM cũng đang giảm lãi suất huy động và cho vay để giúp hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hồi phục và giúp cải thiện lợi nhuận, từ đó làm tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán. Nhìn chung, việc hạ lãi suất thường sẽ có tác động tích cực tới nền kinh tế, mặc dù sẽ cần thời gian để thẩm thấu.

Theo thống kê của Agriseco Research, giai đoạn lãi suất giảm, thị trường chứng khoán thường tăng tích cực trong trung và dài hạn. Thông thường sau 1 năm sự tích cực mới được phản ánh vào VN-Index, còn trong 1 tháng từ khi hạ lãi suất điều hành xu hướng thị trường không rõ ràng.

Cụ thể, sau 18 lần NHNN hạ lãi suất điều hành trước đây, 17 lần VN-Index tăng điểm sau 1 năm (xác suất 94%) và 10 lần VN-Index tăng điểm sau 1 tháng (xác suất 56%).

Lợi nhuận toàn thị trường lấy lại đà tăng trưởng nửa cuối năm 2023

Một yếu tố khác tác động tích cực tới chứng khoán cuối năm đến từ việc lợi nhuận toàn thị trường lấy lại đà tăng trưởng nửa cuối năm 2023.

Agriseco Research kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi rõ nét trong nửa cuối năm 2023 nhờ (1) Các chính sách tiền tệ linh hoạt và chính sách tài khóa mở rộng nhằm kích thích nền kinh tế; (2) Các nút thắt về thanh khoản trong nền kinh tế đã và đang được giải quyết; (3) Bối cảnh vĩ mô thế giới cũng đang tốt dần lên khi cuộc chiến chống lạm phát đang dần hạ nhiệt và chu kỳ tăng lãi suất đang đi đến giai đoạn cuối cùng.

Trước bối cảnh đó, kết quả kinh doanh của nhiều nhóm ngành sẽ phục hồi trong nửa cuối năm như Thủy sản, dệt may, gỗ sau giai đoạn khó khăn bởi đơn hàng từ các thị trường xuất khẩu sụt giảm.

“ Nền kinh tế trong nước cũng được kỳ vọng phục hồi qua đó giúp các ngành như bán lẻ, tiêu dùng, xây dựng và vật liệu có KQKD khả quan hơn trong nửa cuối năm. Bên cạnh đó, trong môi trường lãi suất giảm, một số nhóm ngành cũng được kỳ vọng có thể hưởng lợi như Chứng khoán và Bất động sản ”, báo cáo chỉ rõ.

VN-Index sẽ đạt 1.250 điểm cuối năm 2023

Dự báo về xu hướng VN-Index trong những tháng cuối 2023, Agriseco Research cho rằng môi trường lãi suất giảm như hiện tại là điều kiện thuận lợi để chứng khoán tăng điểm.

Nhóm phân tích dự phóng lợi nhuận toàn thị trường sẽ tăng trưởng dương trở lại trong nửa cuối năm với mức tăng trưởng quý 3 và quý 4 lần lượt là 10-12% và 50-55% trên mức nền thấp cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận cả năm có thể tăng trưởng từ 4-8% so với năm ngoái và VN-Index sẽ hồi phục lên mức 1.250 điểm vào giai đoạn cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần lưu ý các yếu tố thuận lợi và khó khăn vẫn đan xen từ cả trong và ngoài nước. Trên thế giới, lạm phát dần hạ nhiệt, FED có thể đã đi tới cuối chu kỳ tăng lãi suất. Tuy nhiên, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; nền kinh tế Trung Quốc suy yếu là những rủi ro tiềm ẩn của thị trường.

Trong nước, lạm phát ổn định và tỷ giá có áp lực tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Mặt bằng lãi suất giảm cùng các chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế sẽ là điều kiện thuận lợi cho TTCK các tháng cuối năm 2023.

Nhóm ngành "đảo chiều" kết quả kinh doanh

Về chiến lược đầu tư, nhóm phân tích Agriseco Research nhận định một số nhóm ngành kỳ vọng có kết quả kinh doanh "đảo chiều" khởi sắc nửa cuối năm sẽ trở thành tâm điểm hút dòng tiền.

Thứ nhất, nhóm chứng khoán được đánh giá có kết quả kinh doanh nửa cuối năm khả quan nhờ thanh khoản thị trường từ đầu quý 3 tăng cao, hỗ trợ mảng môi giới. Lợi nhuận tự doanh cũng kỳ vọng đảo chiều nhờ thị trường thuận lợi, Agriseco dự báo chỉ số chính sẽ tiếp tục hồi phục, đóng góp vào kết quả chung khi FVTPL chiếm hơn 30% danh mục tài sản sinh lời tại các CTCK.

Thêm vào đó, lãi suất được đánh giá có thể tiếp tục giảm về mức trước dịch sẽ kích thích nhu cầu vay giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư. Dư địa để tăng dư nợ cho vay còn nhiều sau các đợt tăng vốn của các CTCK trong giai đoạn 2021-2022. Dư nợ cho vay hiện đạt 150 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn 23% so với mức đỉnh năm 2021.

Thứ hai, nhóm phân tích cũng dự báo ngành thép sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trên mức nền thấp cùng kỳ. Luận điểm được đưa ra là nhờ giá than có thể tăng nhẹ so với cuối tháng 6 do Trung Quốc có thể gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu than không chính thức từ Úc, tuy nhiên giá vẫn sẽ ở mức thấp hơn so với giai đoạn đầu năm do cung đang tương đối ổn định.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất ống thép, tôn mạ phục vụ cho xuất khẩu sẽ được hưởng lợi nhờ mặt bằng giá thép thô, HRC trong nước đang giảm thấp. Nhờ đó, các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng đầu ngành và chủ động được nguồn điện như HPG sẽ đứng vững tại giai đoạn này nhờ vào khả năng cạnh tranh chi phí và được hưởng lợi từ đầu tư công.

Thứ ba là nhóm điện, VNDirect kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ điện phục hồi ở nhóm công nghiệp – xây dựng do việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nửa cuối năm 2023 và thị trường BĐS sẽ ấm dần lên nhờ những chính sách giúp tháo gỡ khó khăn của Chính Phủ.

VNDirect cho biết việc tăng giá điện giúp EVN tăng doanh thu và giảm bớt khó khăn về tài chính, do đó, có dư địa để huy động từ các nguồn điện giá cao hơn.

Trong bối cảnh thủy điện sẽ gặp khó khăn và năng lượng tái tạo chưa có sự ổn định do có tính mùa vụ cao, nhiệt điện sẽ được huy động nhiều hơn trong năm 2023 nhờ hưởng lợi từ thay đổi chu kỳ thời tiết El Nino.