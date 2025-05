Lôi ra loạt váy vóc trong vali của cụ ông U80 "phượt" xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM: Có lý do đặc biệt

Đã về đến Nghệ An an toàn, song những câu chuyện xoay quanh hành trình của cụ Trần Văn Thanh (77 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) tự lái xe máy vào TPHCM để xem lễ diễu binh, diễu hành 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước vẫn nhận được nhiều người quan tâm.

Mới đây, clip do chính con của cụ Văn Thanh - Hồng Yến (45 tuổi) đăng lên TikTok cá nhân quay cảnh bố mở vali, mang quà cho cháu khi ghé nhà con gái tại Nha Trang gây chú ý, thậm chí khiến nhiều người bất ngờ. Bởi, khi vali vừa mở ra, trong các bọc nilon là rất nhiều quần áo, váy trẻ em. Cụ ông còn lấy ra từng cái một, giơ lên và hỏi các cháu có thích không, có vừa không.

Clip cụ ông Trần Văn Thanh mở vali toàn quần áo mua cho cháu gái. Nguồn: Yến Trần

Được biết, đây là quà ông ngoại mua vào để cho các cháu. Bên trong vali hầu như là quần áo, váy của các cháu, cụ ông chỉ 2 bộ đồ, 1 chiếc gối,...

Chưa dừng lại ở đó, trong thùng buộc bên hông xe máy, mở ra thứ bên trong cũng là đồ quê cụ Văn Thanh mang vào cho con gái - hành tăm nhà trồng.

Cụ ông mua rất nhiều váy vào cho 2 đứa cháu gái.

“Hành trang đi từ Bắc vào Nam mà toàn là quần áo của cháu chứ ông không có bộ nào”, con gái của cụ Thanh nói trong clip.

Đúng là dù có đi đâu, xa bao nhiêu thì điều mà bố mẹ nghĩ tới đầu tiên, ưu tiên đặt lên hàng đầu! Và khi đi đến Nha Trang, vượt qua hơn 1.000km bằng xe máy thì cụ Văn Thanh vẫn giữ được sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh, ông liên tục hỏi han, trò chuyện cùng các cháu. Được biết, thời điểm này cũng có nhiều người hàng xóm tới hỏi han, trò chuyện cùng cụ ông.

Đông đảo netizen bày tỏ sự xúc động, mến mộ tình cảm ông dành cho con cháu. Clip nêu trên cũng khiến nhiều người nhớ đến câu chuyện tương tự của gia đình mình, ông bà khi ghé thăm cũng thường mua quà cho con cháu, có hôm là đồ ăn, khi thì quần áo, lúc lại cho tiền.

“Tuy ông trốn bà đi nhưng vẫn nhớ mua quà cho các cháu nha, Ông chu đáo quá” “Ông lấy áo mới mua cho mấy đứa cháu mà ông cười quá trời. Kiểu thấy hạnh phúc lây luôn đó”, “Đấy, các ông các bà chúng ta là vậy! đi đâu cũng nhớ phần con phần cháu”, “Ông mua nhiều bộ lắm luôn, toàn đồ đẹp”,... là những bình luận của netizen.

Chiếc vali chứa nhiều quà là những bộ quần áo dành cho cháu của cụ Văn Thanh. Ảnh: Nghĩa Lê

Cụ Văn Thanh. Ảnh: Nghĩa Lê.

Nhiều người cũng gửi lời chúc sức khỏe, hỏi han về tình hình hiện tại của cụ Thanh sau khi ngồi tàu hỏa về đến Nghệ An vào ngày 5/5. Ngày 2/9 sắp tới, cụ Văn Thanh cũng dự định sẽ tiếp tục có chuyến đi Thủ đô Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Trước đó, tại TP.HCM, sau khi xem lễ diễu binh vào sáng 30/4, cụ Văn Thanh ở lại TP.HCM thêm ít ngày, đi Metro, tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng như Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.