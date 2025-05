Lỗi sai “chí mạng” trong thông báo nóng của hãng luật bị netizen mổ xẻ giữa đêm: AND là gì?

Tối 28/5, phía công ty luật đại diện pháp lý cho Thiên An bất ngờ ra thông báo chính thức, lên tiếng về những ồn ào thời gian vừa qua. Đây cũng được cho là động thái đầu tiên từ phía Thiên An sau khi phía công ty quản lý của nam ca sĩ Jack ra thông báo đã nộp đơn tố cáo Thiên An, cấm nam ca sĩ gặp gỡ con chung của 2 người từ khi bé sinh ra đến nay.

Thông báo từ hãng luật - đang là đơn vị Bảo trợ pháp lý toàn diện cho Trần Nguyễn Thiên An.

Bởi thế, thông báo trên từ phía Thiên An nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của netizen, với các nội dung như chưa nhận được văn bản từ tòa án, lần cuối Jack chu cấp là giữa năm 2022, Jack từ chối để tên trong giấy khai sinh, né tránh không giám định,...

Song, phía phần bình luận của thông báo từ công ty luật này, thứ khiến netizen đang bàn tán rôm rả hơn cả. Lý do lại khá bất ngờ!

Một văn bản quan trọng nhưng lại sai chính tả, đặc biệt hơn là sai ngay chữ chứa nội dung cốt lõi. Đó là ADN nhưng trong văn bản luật này lại ghi là AND.

Phần thông tin bị sai chính tả.

Nguyên văn câu là: “Ngay từ đầu, bà An có đề cập với nghệ sĩ Jack – J97 mong muốn khai sinh tên cha trong giấy khai sinh cho bé nhưng có thể vì các lý do cá nhân chính nghệ sĩ Jack – J97 đã từ chối để tên trong giấy khai sinh, đồng thời né tránh không tiến hành giám định xác định AND, vì vậy bà An đã phải làm thủ tục khai sinh con theo họ mẹ”.

Chỉ có ADN hoặc còn được viết là DNA thì mới có nghĩa - nghĩa đúng trong câu trên. ADN là viết tắt của Deoxyribonucleic acid, một thuật ngữ chỉ một loại phân tử chứa đựng thông tin di truyền. Xét nghiệm ADN là một phương pháp phân tích vật liệu di truyền nhằm xác định mối quan hệ huyết thống, phát hiện bệnh lý di truyền và phục vụ các mục đích pháp lý,...

Thông cáo báo chí của một công ty luật nhưng lại sai chính tả, sai ngay chỗ quan trọng thì liệu nội dung có thật sự thuyết phục?

Lúc này, nhiều người cũng bắt đầu “soi” đến lỗi căn lề, font chữ cho văn bản trên và khi đọc đi, đọc lại nhiều lần thì lại phát hiện thêm nhiều lỗi sai khác như lặp từ, câu vô nghĩa, dấu chấm, gạch chéo đặt sai,...

Cụ thể có thể kể đến các lỗi như: "mẫu thuẫn", "hay con gọi là Nghệ sĩ Jack - J97",....

Netizen nhanh chóng chỉ ra các lỗi sai trong văn bản này.

Bất ngờ, 1 bài đăng về câu chuyện "nóng” nhất lúc này lại đang bị đem ra “mổ xẻ” những lỗi chính tả tưởng như là đơn giản, cơ bản.

Một vài bình luận của netizen:

- "Công ty viết thông cáo báo chí mà sai tùm lum chính tả vậy ạ, cấu trúc câu thì lủng củng, viết hoa tùm lum, chấm phẩy vô tội vạ. Xung đột mâu thuẫn, AND là gì...". - “Gỡ xuống sửa đi, chứ ý đó là ý quan trọng mà để sai, thế còn tính là hợp pháp không vậy?” - “ADN viết thành AND vậy? Viết xong không đọc lại hay đọc lại vẫn không nhận ra mình sai". - “Chả biết ai đúng ai đúng chính tả thì cứ nghiêng về người đó đã. Lỗi này chí mạng quá". - “Tôi cần giải thích, sống 30 năm trên đời giờ mới biết giám định AND. Đến cả chính tả còn ghi sai thì có tôn trọng khán giả không ạ?”. - “Thật sự đang rất thất vọng đó, đang rất là muốn bênh luôn mà bênh không nổi do sai chính tả”.

Hiện tại, phía công ty luật này chưa có phản hồi về vấn đề trên.