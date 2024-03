Lời thú tội của một chuyên gia về… iPhone Plus?

Kể từ khi iPhone 14 Plus được Apple ra mắt vào năm 2022, tôi (Philip Michaels) chưa từng nói điều tử tế gì về những chiếc smartphone 6,7 inch này.

Tôi đã từng nhanh chóng kết luận rằng Plus chỉ là một chiếc iPhone tiêu chuẩn quá khổ, không có gì đặc biệt và thậm chí cho rằng "không có lý do gì để nó tiếp tục tồn tại". Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tôi thừa nhận rằng mình đã sai.

Các mẫu Plus xứng đáng có vị trí trong số những chiếc iPhone tốt nhất. Đó là những chiếc smartphone thực sự tốt và có rất nhiều lý do để tồn tại. Và tôi hy vọng Plus vẫn là một phần của dòng iPhone 16 trong buổi ra mắt của Apple vào mùa thu này.

Và để trả lời câu hỏi tại sao lại "quay xe", dưới đây tôi xin được nêu những lý do đầy thuyết phục.

Các mẫu iPhone Mini đã biến mất kể từ iPhone 13 có phải là gợi ý?

Màn hình lớn

Tôi không giấu giếm sở thích của mình là các mẫu smartphone màn hình nhỏ, có thể sử dụng bằng 1 tay và dễ dàng mang theo mình. Và màn hình 6,1 inch trên iPhone 15 tiêu chuẩn hiện tại là thứ tôi mong muốn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là phần còn lại của thế giới cũng nghĩ như tôi. Vào đầu năm 2022, tổ chức phân tích Omida đã công bố một báo cáo cho thấy kích thước màn hình trung bình của smartphone hiện là 6,3 inch.

Vấn đề là đa phần người dùng smartphone tầm trung đang hướng tới các mẫu màn hình lớn hơn - giống như 6,7 inch mà Apple trang bị trên iPhone 15 Plus. Và chúng ta khó có thể chê trách Apple vì đã cố gắng đáp ứng điều này với các mẫu iPhone Plus.

Pin "trâu"

Một mẫu smartphone cỡ lớn sẽ không chỉ dừng lại ở màn hình lớn. Nó đồng nghĩa với việc có nhiều không gian hơn cho viên pin. Và viên pin lớn hơn mang lại lợi thế cho các mẫu iPhone Plus khi có thời lượng sử dụng lâu hơn các mẫu tiêu chuẩn sau một lần sạc.

Không gian lớn hơn đồng nghĩa với viên pin dung lượng cao hơn.

Mặc dù Apple không nói nhiều về pin, nhưng nhờ các cuộc phân tích, chúng ta biết rằng iPhone 15 Plus có pin 4.383 mAh còn ở iPhone 15 tiêu chuẩn chỉ là 3.349 mAh của iPhone 15.



Các thử nghiệm của chúng tôi (Tom's Guide) cũng cho thấy rằng với độ sáng màn hình 150 nit, iPhone 15 Plus có thể sống sót lâu hơn 3 giờ so với iPhone 15 tiêu chuẩn (iPhone 15 Pro Max kém hơn iPhone 15 Plus khoảng 12 phút)

Điều tương tự cũng đúng với thử nghiệm trên iPhone 14 Plus và các mẫu cùng dòng. Có nghĩa là nếu sở hữu bất kỳ mâukhi mua Plus, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc liệu mình có thể sử dụng cả ngày chỉ với một lần sạc hay không.

Rẻ hơn iPhone Pro Max

iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max có nhiều điểm tương đồng bao gồm màn hình, pin... nhưng cũng có một số điểm khác biệt quan trọng đặc biệt là về tính năng. Nhưng vấn đề là iPhone 15 Pro Max đắt hơn nhiều người anh em 15 Plus - có thể lên tới khoảng 300 USD.

Việc tiết kiệm được số tiền đáng kể nói trên - dù sẽ không có camera tele, khung viền titan và nút Action (Hành động) - có thể sẽ ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của người dùng.

Quan trọng hơn, Apple có xu hướng ngày càng tách biệt các mẫu Pro với phần còn lại của cùng dòng iPhone. Và bạn có thể thấy rằng các mẫu iPhone Plus với tư cách là tùy chọn màn hình lớn giá cả phải chăng sẽ chỉ ngày càng nổi bật.

Điều đó sẽ đặc biệt đúng nếu phiên bản Ultra đang được đồn đại của dòng iPhone 16 trở thành thực tế - khiến cách biệt ngày càng gia tăng.

iPhone 16 Ultra được đồn đại là có màn hình lên tới 6,9 Inch.