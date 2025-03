Long An bứt phá với chiến lược “đón sóng” đầu tư, kiến tạo tương lai

Long An "đón sóng" đầu tư

Năm 2025, Long An tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư sinh lợi và thành công, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Theo ông Harada Shohei, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kyodo Shojitz – Trưởng nhóm Long An thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM, Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản tại TPHCM thành lập năm 1994, hiện có hơn 1.080 thành viên, là tổ chức lớn thứ 3 của Nhật Bản ở nước ngoài. Riêng tại Long An có 25 công ty lớn đang hoạt động.

“Ban đầu, có những khó khăn về giấy phép do doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định ở Việt Nam. Nhưng sau đó, doanh nghiệp đã hợp tác với chuyên gia địa phương để giải quyết hiệu quả hơn. Còn về việc thích ứng với nhu cầu thị trường, lúc đầu, chúng tôi đã áp dụng tiêu chuẩn Nhật Bản mà không điều chỉnh theo thị trường địa phương. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự linh hoạt và đã tăng cường nghiên cứu thị trường, khả năng thích ứng. Khi được chuẩn bị kỹ và hợp tác tốt, kinh doanh đã rất thành công, mang lại cơ hội lớn cho cả hai" - Ông Harada Shohei chia sẻ.

Dự án Trung tâm thương mại của Nhật Bản đầu tư tại Long An

Thời gian gần đây, doanh nghiệp Nhật Bản đã mở rộng đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp như: Dịch vụ kho bãi và logistics, trung tâm mua sắm quy mô lớn và chế biến thực phẩm…

Ông Harada Shohei cho rằng, điều kiện vị trí cửa ngõ, kết nối giữa TP.HCM - ĐBSCL giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics và chuỗi cung ứng. Quan trọng nhất là doanh nghiệp tiếp cận được môi trường đầu tư thân thiện và nguồn lao động đạt yêu cầu, dễ tuyển dụng.

Ông Harada Shohei phân tích, cân đối bài toán sản xuất, sự gia tăng đầu tư sẽ dẫn đến thách thức trong đảm bảo nguồn lao động. Tuy nhiên, Long An đã mang lại môi trường đầu tư hấp dẫn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng cơ cấu hợp tác tốt, giúp các công ty vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tự tin, mạnh dạn đầu tư dự án mới và quy mô hơn.

Long An quyết tâm thu ngân sách nhà nước đạt con số bứt phá 30.000 tỉ đồng

Thời gian qua, Long An đã khơi thông nhiều động lực cho doanh nghiệp phát triển. Ông Lee JunGoo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần JW Euvipharm, cho biết: sau khi mua lại Công ty Euvipharm và đổi tên, đến đầu năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng vào Long An.

Năm 2024, công ty đạt cột mốc quan trọng về lợi nhuận nhờ sản xuất dược phẩm. Điều này không chỉ cải thiện cuộc sống người lao động mà còn giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư dây chuyền mới.

“Khi lựa chọn Long An đầu tư, Công ty đã xem xét không chỉ các yếu tố công nghệ, địa lý mà còn cả nguồn nhân lực và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của khu vực này. Hơn nữa, chính sách đầu tư và sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình quyết định của chúng tôi. Sự ủng hộ này đã giúp chúng tôi tự tin hơn trong việc mở rộng đầu tư của mình” - Ông Lee JunGoo cho biết.

Ông Lee JunGoo nhận thấy, sự phát triển bền vững và lâu dài của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào năng lực tài chính và công nghệ mà còn nhiều yếu tố khác.

Kiến tạo các nguồn lực phát triển

Tính đến nay, Long An có hơn 20.000 doanh nghiệp nội địa với tổng vốn đăng ký gần 390.000 tỉ đồng và gần 1.400 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 12.745 triệu USD.

Công nghiệp và việc thúc đẩy các dự án lớn sẽ là cơ hội để Long An đạt tăng trưởng theo chỉ tiêu đề ra

Theo ông Nguyễn Tấn Quí, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An, tỉnh đang khai thác hiệu quả Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tập trung quy hoạch dọc các trục động lực, tăng tính kết nối ở khu vực giáp ranh TPHCM như Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc… để tạo không gian phát triển mới.

Long An được đánh giá là một trong những địa phương hấp dẫn nhất về thu hút đầu tư. Bên cạnh thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, công nghiệp và việc thúc đẩy các dự án lớn sẽ là cơ hội để đạt tăng trưởng 8,7% theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Các dự án điểm nhấn của năm 2025 tại Long An gồm: Vành đai 3, ĐT 823D, ĐT 830E, Khu đô thị sinh thái du lịch Eco Park, Khu dân cư Mai Bá Hương, Nhà máy điện khí LNG - Long An 1&2 cùng các dự án khác của Tập đoàn Vingroup…

“Ngoài ra, các dự án sản xuất của Pepsi, Cocacola, Thái Tuấn... cũng tạo động lực mới, huy động nguồn lực và giúp địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng Trung ương giao” - Ông Nguyễn Tấn Quí cho biết thêm.

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung đầu tư phát triển “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang - 6 trục động lực”

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung đầu tư phát triển “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang - 6 trục động lực”. Để đạt kết quả ngay từ đầu năm, Long An xác định cần đột phá trên từng lĩnh vực, tạo động lực phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong năm 2025, tạo tiền đề cho giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng đạt 8,7%, nhưng Long An nỗ lực tăng trưởng từ 10 đến 11%.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: địa phương định hướng và cụ thể hóa các giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực đầu tư phát triển, đồng thời quyết tâm thu ngân sách nhà nước đạt 30.000 tỉ đồng.

Khi các dự án lớn được triển khai, kết hợp công tác giải ngân đầu tư công thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm… được xem là động lực phát triển kinh tế cho địa phương, tạo cơ sở thu hút đầu tư.

“Năm 2025 là tiền đề để tỉnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Long An sẽ phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tăng cường kết nối chính quyền và doanh nghiệp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10-11%. Đây là mục tiêu đầy thách thức, nhưng tỉnh quyết tâm hoàn thành” - Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Long An cụ thể hóa các giải pháp để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Long An xác định huy động đầu tư là then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn. Khơi thông nguồn lực, hoàn thiện công trình động lực giúp Long An tạo hành lang phát triển, kết nối các địa phương, cùng nhau vươn mình trong kỷ nguyên mới.