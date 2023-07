Long An chấn chỉnh loạt dự án không giao sổ đỏ cho người dân

Tỉnh Long An chấn chỉnh hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản tại huyện Bến Lức. Ảnh TL

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa X, Đại biểu Dương Văn Út, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bến Lức tỉnh Long An cho biết, qua tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND huyện Bến Lức đã tiếp nhận ý kiến phản ánh trên địa bàn có nhiều dự án đầu tư về công nghiệp và dân cư đô thị chậm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chậm cấp giấy CNQSDĐ cho người dân tại các khu dân cư.

Cụ thể như các khu dân cư: Gò đen, Thái Bình Dương, Phú An, Thép Long An. Vấn đề này đã được cử tri phản ảnh nhiều lần, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các khu dân cư nêu trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng rất lớn cuộc sống người bị thu hồi đất.

Theo đại biểu Út, thời gian qua mặc dù các cơ quan chức năng cấp huyện và tỉnh rất nhiều lần làm việc yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện theo quy hoạch được duyệt và cấp giấy CNQSDĐ cho người mua nhà và các hộ dân tái định cư nhưng đến nay thực tế không có chuyển biến.

Do đó, đại diện cho ý kiến của cử tri, ông Út đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết cụ thể về biện pháp, thời gian xử lý dứt điểm các nội dung nêu trên để cho cử tri biết nhằm ổn định tình hình ANTT ở địa phương và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư khác, ổn định cuộc sống cho người dân.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh Long An đã có nhiều giải pháp và chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án khu dân cư, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có nhiều dự án đã có chuyển biến, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiến độ theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Tuy nhiên, vẫn có một số dự án chậm triển khai tiến độ sử dụng đất, không đảm bảo theo chủ trương đầu tư và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đó gây bức xúc cho cử tri như 4 dự án mà cử tri huyện Bến Lức đã có phản ánh.

Về việc chấn chỉnh hoạt động đầu tư tại 4 dự án trên, ông Sơn cho biết: Đối với Dự án Khu dân cư Gò Đen do Công ty Cổ phần Địa ốc 6 đầu tư: Hiện nay, đã cấp cho người dân tái định cư được 152/212 giấy CNQSDĐ, còn 60 nền chưa cấp giấy chứng nhận cho người dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra dự án. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra không thực hiện được việc thanh tra vì không liên lạc được chủ đầu tư. UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Bến Lức tiến hành các thủ tục thông báo để tìm chủ đầu tư, thời gian đăng tải chậm nhất đến ngày 30/6/2023.

Hiện nay, theo báo cáo của UBND huyện Bến Lức vẫn không tìm được thông tin về nhà đầu tư. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và UBND huyện Bến Lức lập các thủ tục thu hồi, chấm dứt dự án và xử lý các vấn đề về đất đai theo quy định, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Đối với Dự án Khu dân cư thị trấn Bến Lức do Công ty Thái Bình Dương đầu tư: Hiện nay, Công ty đã giao toàn bộ nền cho người dân, nhưng chỉ mới có 5/177 người dân tái định cư được cấp giấy CNQSDĐ.

Lý do là vì Công ty Thái Bình Dương chưa thực hiện các thủ tục về đất đai, chưa thực hiện các thủ tục để xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) do điều chỉnh quy hoạch xây dựng. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và UBND huyện Bến Lức làm việc với Công ty.

Hiện nay, Công ty Thái Bình Dương đã liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường thực hiện trích đo địa hình khu đất, dự kiến đến ngày 25/7/2023 sẽ hoàn thành trích đo. Sau khi hoàn thành trích đo, Công ty sẽ thực hiện nộp hồ sơ, thủ tục đất đai. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành thực hiện thủ tục đất đai và xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh cho Công ty theo quy định, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Nếu trong thời gian này chủ đầu tư không tích cực thực hiện, tiếp tục vi phạm về tiến độ đã cam kết, thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thanh tra, chấm dứt dự án và thu hồi đất đai theo quy định.

Với vị trí gần TP. HCM, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thu hút được nhiều dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản. Ảnh BQL KKK

Đối với dự án do Công ty TNHH Thép Long An làm chủ đầu tư: Phần diện tích tại dự án mở rộng, UBND tỉnh đã điều chỉnh quyết định đối với phần diện tích mà Công ty chưa bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; đồng thời, đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bến Lức tại vị trí này thành đất ở để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Đối với phần diện tích đã cấp giấy (dự án hiện hữu và một phần dự án mở rộng): Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra, xác định Công ty TNHH Thép Long An chậm đưa đất vào sử dụng và đang tiến hành các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Đối với dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An đầu tư: Hiện tại, còn 541 trường hợp người dân tái định cư thuộc dự án này chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Lý do: Công ty này đã mang giấy CNQSDĐ thế chấp tại ngân hàng SCB.

"Liên quan đến nội dung này, ngày 24/10/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an có văn bản số 4028/CV-CSKT-P10 về việc xác minh, ngăn chặn giao dịch tài sản, trong đó có dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An. Vì vậy, việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ tái định cư đang được UBND tỉnh xin ý kiến của Cơ quan cảnh sát điều tra-Bộ Công an để xem xét xử lý theo quy định", Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn cho biết.