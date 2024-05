Long An: Công ty Xăng dầu Tây Nam bị cưỡng chế thuế hơn 363 tỷ đồng

Ngày 9/5, Cục Thuế tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 1218/QĐ-CTLAN ngày 6/5/2024 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P (Công ty Xăng dầu Tây Nam) - Chi nhánh Long An để thi hành Thông báo số 15432/TB-CTLAN-KĐT ngày 9/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc thông báo tiền thuế nợ.

Cục Thuế tỉnh Long An

Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An (địa chỉ: Ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An, tỉnh Long An; MST: 0315022575-002), có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế với số tiền bị cưỡng chế hơn 363 tỷ đồng.

Theo quyết định của Cục Thuế tỉnh Long An, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; căn cứ Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của Luật Quản lý thuế; căn cứ Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế...

Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 7/5/2024.

Thực thi quyết định trên, Cục Thuế tỉnh Long An cũng ban hành Thông báo số 3019 về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An.

Theo đó, việc sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (7/5/2024) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).