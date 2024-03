Công ty AG&P LNG - đơn vị chuyên về kho cảng và cơ sở hạ tầng LNG hạ nguồn trực thuộc Tập đoàn Nebula Energy của Mỹ - vừa thông báo đã mua 49% cổ phần kho cảng LNG Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, cảng nhập LNG Cái Mép có trị giá 500 triệu USD với công suất 3 triệu tấn/năm và có thể nâng cấp lên 6 triệu tấn/năm. Đây là một trong hai cảng LNG hiện có tại Việt Nam tính đến thời điểm này.

Kho cảng LNG Cái Mép do Công ty TNHH Hải Linh, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hàng đầu tại Việt Nam làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện xong phần đầu tư xây dựng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý 3/2024. Kho cảng dự cung cấp LNG cho các nhà máy điện và các ngành công nghiệp ở khu vực phía Nam.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, kho cảng LNG Cái Mép được kết nối qua tuyến ống với tổ hợp các nhà máy điện có quy mô lớn nhất Việt Nam, khu công nghiệp Phú Mỹ, với công suất điện khí là 3,9 GW. Cảng này có vị trí chiến lược gần Đồng bằng sông Cửu Long và có ba bể chứa trên bờ với tổng sức chứa 220.000 m3 LNG, có hệ thống giao nhận có thể nạp LNG vào bồn chứa và xuất LNG cho các tàu nhỏ hơn. Với 14 trạm nạp xe bồn cho CNG và LNG, kho cảng LNG Cái Mép kết nối thuận tiện với nhiều đường cao tốc để có thể cung cấp nguồn LNG đáng tin cậy cho một số khu vực trọng điểm gần đó.

Ảnh: Ký kết hôm 7/3/2024.

Về phía đối tác vừa mua 49% vốn, AG&P LNG là doanh nghiệp lớn trên thế giới về phát triển và vận hành hậu cần khí đốt và LNG và các giải pháp phân phối. AG&P cung cấp cơ sở hạ tầng để tiếp cận khí thiên nhiên một cách an toàn và dễ dàng tại các thị trường mới và đang phát triển.

Còn Công ty mẹ Nebula Energy là tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực đầu tư, phát triển, vận chuyển và quản lý tài sản, chuyên cung cấp các giải pháp tài nguyên sáng tạo và giá trị gia tăng cho ngành tiện ích, các công ty tư nhân, hợp tác xã và thành phố để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Ông Karthik Sathyamoorthy, Giám đốc Điều hành AG&P LNG, chia sẻ: “Kho cảng LNG Cái Mép sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường an ninh năng lượng, mở ra một chương mới cho hành trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Nằm ở vị trí chiến lược, kho cảng LNG Cái Mép sẽ cung cấp nguồn LNG đáng tin cậy cho nhiều nhà máy điện trong khu vực lân cận, bao gồm nhà máy điện Hiệp Phước do công ty Hải Linh đang xây dựng, và các ngành công nghiệp tại khu vực phía Nam”.

Ông Lê Văn Tám, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Linh, cho biết thông qua mối quan hệ hợp tác với AG&P LNG, Công ty có thể đẩy nhanh hơn quá trình khởi động, vận hành cảng và các hoạt động kho cảng LNG, cũng như phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về LNG tại Việt Nam.