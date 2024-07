Long An được phân bổ gần 3.000 tỉ đồng đầu tư hạ tầng kết nối các khu vực trong năm 2024

Đầu tư loạt tuyến đường trọng điểm

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, năm 2024, địa phương này tiếp tục tập trung nguồn lực phân bổ cho các dự án giao thông quan trọng, trọng điểm của tỉnh để các dự án này sớm được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Riêng trong năm 2024, Long An được phân bổ khoảng 2.886 tỉ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Trong đó tập trung chủ yếu vào các tuyến đường giao thông quan trọng có tính chất liên kết vùng.

Cụ thể, dự án đường vành đai 3 T p. HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Long An đã được khởi công từ tháng 6/2023, có chiều dài 6,84km. Điểm đầu tại ranh giới Tp.HCM - Long An, điểm cuối tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, đi qua địa bàn huyện Bến Lức. Theo kế hoạch, đến tháng 10/2025, đoạn Vành đai 3 qua Long An sẽ được thông xe kỹ thuật và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2026.

Tuyến Vành đai 3 sau khi hoàn thành toàn tuyến sẽ có chiều dài hơn 75km, kết nối Long An với Tp.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Tuyến đường này không chỉ có ý nghĩa kết nối giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn mở ra nhiều không gian mới thúc đẩy phát triển logicstic, khu công nghiệp và các khu đô thị mới.

Hạ tầng giao thông đang được đầu tư rút ngắn khoảng cách từ Long An đến Tp.HCM.

Bên cạnh đó, đường tỉnh 823D đang được tỉnh Long An đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trong năm 2024. Với chiều dài 14,2km, điểm đầu Km 0+000 tại huyện Đức Hòa, Long An và Tp.HCM, điểm cuối Km 14+274, nút giao vòng xoay Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Dự án do Sở GTVT Long An làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 1.105 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỉ đồng, phần còn lại ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động khác. Dự án này được khởi công từ tháng 12/2021.

Một tuyến đường kết nối liên vùng khác là đường tỉnh 830E có tổng vốn đầu tư 3.700 tỉ đồng đã được khởi công vào tháng 3/2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tuyến đường này có chiều dài hơn 9,3km, điểm đầu tại vị trí nút giao Bến Lức của cao tốc Tp.HCM– Trung Lương, xã An Thạnh, huyện Bến Lức và điểm cuối kết nối ra Đường tỉnh 830 tại xã Long Định, huyện Cần Đước.

Mới đây, đường Lương Hòa - Bình Chánh đoạn qua Long An cũng được khởi công và sẽ hoàn thành năm 2025. Đây là trục động lực thúc đẩy tỉnh phát triển, kết nối nhanh đến Tp.HCM và nhiều khu vực. Tuyến đường này khi hoàn thành đấu nối sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Lức đến Tp.HCM còn 5 phút, kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt trong 15 phút. Trong tương lai, từ đây còn có thể di chuyển nhanh vào loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia như Vành đai 3 Tp. HCM.

Liên tục có động thái mới về đầu tư hạ tầng đã khiến thị trường bất động sản Long An gần đây cũng có những diễn biến mới về nguồn cung lẫn sức cầu.

Theo báo cáo thị trường bất động sản Long An tháng 6/2024 cho thấy, xét về thị trường nhà đất Long An, Bến Lức, Đức Hòa và Cần Giuộc đang là 3 địa phương có nhu cầu tìm thuê bất động sản tăng mạnh nhất tháng qua, mức tăng lần lượt ghi nhận là 10%, 15% và 21% so với tháng trước.

Trong tháng 5/2024 thị trường bất động sản Long An ít ghi nhận nguồn cung mới mở bán. Nơi đây chỉ có dự án căn hộ duy nhất đang triển khai bán hàng là EHome Southgate (thuộc KĐT Waterpoint) đã bán hết 100% rổ hàng. Các dự án mới đang lên kế hoạch xây dựng nhưng vẫn trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý, chưa công bố thời gian mở bán chính thức.

Xét trên phân khúc nhà liền kề, hiện thị trường bất động sản Long An vẫn chỉ có một số dự án biệt thự mở bán giai đoạn mới như Waterpoitn Bến Lức của Nam Long chào bán ra thị trường dòng sản phẩm Grand Villa thuộc khu compoud The Aqua với số lượng giới hạn, có giá từ 12 tỷ đồng/căn và giỏ hàng khu Park Village dự kiến sớm công bố chính sách bán mới. Được biết, khu đô thị Waterpoint được chủ đầu tư này đầu tư mạnh về tiện ích đô thị. Hiện trường EMASI Plus đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến khai giảng vào tháng 8/2024; Phòng khám đa khoa và cửa hàng thực phẩm sẽ được đưa vào vận hành trong năm nay.

Thu hút đầu tư 27 dự án hạ tầng cụm công nghiệp

Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Long An công bố thông tin quy hoạch các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 nhằm thu hút đầu tư.

Theo đó, Long An quy hoạch và thực hiện thu hút đầu tư đối với danh mục gồm 27 dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn. Đây là các dự án cụm công nghiệp được thành lập mới được phân bố ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, việc thu hút đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm hiện thực hóa Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, tạo thêm quỹ đất để thu hút đầu tư vào tỉnh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có quan tâm, đề nghị làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp cần tiến hành lập hồ sơ theo quy định.

Ngoài hạ tầng, việc thu hút khu công nghiệp cũng đang tác động đến thị trường bất động sản Long An. Ảnh minh hoạ.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh Long An sẽ có 51 khu công nghiệp với diện tích gần 12.500ha. Đồng thời, tỉnh cũng quy hoạch mới 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.800ha.

Với số lượng trên, Long An trở thành địa phương đứng thứ 2 (sau Bình Dương) cả nước về diện tích các khu công nghiệp, tạo điều kiện và cơ hội lớn để thu hút đầu tư.

Địa phương sẽ tập trung phát triển ngành công nghiệp theo hướng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên; phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân khoảng 13%/năm trong giai đoạn 2021-2030.

Long An ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo; tập trung phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu như sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, cơ khí chế tạo, chế biến thực phẩm, sản phẩm điện tử, hóa chất và sản phẩm hóa chất, năng lượng...

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, toàn tỉnh hiện có 26 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích đất công nghiệp đã cho thuê gần 2.900ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 67,72%; có 17 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất đã cho thuê hơn 600ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 83,62%.