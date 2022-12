Long An thu ngân sách đạt kỷ lục

Kết quả trên được cho là ấn tượng trong một năm đầy khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Một trong những yếu tố góp công lớn cho thành công này của Long An là đến từ công tác chống thất thu kinh doanh bất động sản, kê khai 2 giá. Kết quả nổi bật là nguồn thu này đã tăng gần 3 lần so với năm 2021, tương ứng tăng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Long An cũng cho biết, chỉ đến giữa năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện thành công 100% chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đây cũng được xem là giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác thu thuế, tránh thất thu.



Năm 2022, riêng về thu nội địa tại Cục thuế Long An là 17.500 tỷ đồng, đạt hơn 130% so với dự toán Trung ương giao, tăng 21,1% so với năm 2021. Năm 2023, Long An đặt mục tiêu thu sẽ cao hơn là 24.000 tỷ đồng, phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối thu - chi.

Theo đó, định hướng năm 2023 là các sở ngành tại địa phương này sẽ nhanh chóng nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công , tạo môi trường thu hút đầu tư công khai minh bạch.