Long An tìm chủ cho khu đô thị 11.000 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An đang kêu gọi nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Theo đó, dự án nêu trên có diện tích gần 215 ha. Quy mô dân số khoảng 30.681 người. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở bao gồm 2.875 căn do nhà đầu tư xây dựng và 5.482 căn do nhà đầu tư chuyển nhượng cho người dân tự xây.

Đối với nhà ở liền kề, 1.485 căn sẽ được xây thô, hoàn thiện mặt tiền với tổng diện tích đất 159.369 m2 (chiều cao 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 599.085 m2) và 5.230 lô đất ở liền kề còn lại, nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng.

Đối với biệt thự, 46 căn sẽ được xây thô, hoàn thiện mặt tiền (chiều cao 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 18.956 m2) và 252 lô đất còn lại sẽ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng.

Đối với nhà ở xã hội, nhà đầu tư đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên 5 lô đất với tổng diện tích đất 164.298 m2, chiều cao 9 tầng. Ngoài công trình nhà ở, dự án còn bao gồm các công trình công cộng như chợ, công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe và các công trình giáo dục.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 11.200 tỷ đồng; trong đó chi phí thực hiện gần 7.030 tỷ đồng, chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư gần 4.193 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án là 6 năm, dự kiến từ quý I/2025 đến quý IV/2030. Thời hạn hoạt động là 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.Khu dân cư tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có diện tích 215ha, tổng vốn đầu tư hơn 11.200 tỷ đồng.



