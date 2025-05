Thanh tra Chính phủ đề nghị Cần Thơ làm rõ trách nhiệm trong vi phạm về đất đai

Ngày 7-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại TP Cần Thơ.

Nhiều vi phạm trong quản lý sử dụng đất

Về công tác, quản lý sử dụng đất đai, Thanh tra Chính phủ kết luận việc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cấp 2.051 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 tổ chức kinh tế để thực hiện 26 dự án với thời hạn sử dụng đất lâu dài là vi phạm quy định tại Điều 126 Luật Đất đai năm 2013; vi phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chi tiết từng lô đất nhỏ theo bản vẽ quy hoạch khi dự án chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ không tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, các dự án được gia hạn, các dự án chậm tiến độ sử dụng đất,... và không cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai là vi phạm quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin đối với sai phạm của Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Thốt Nốt tại Khu Công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3). Ảnh: guland.vn

Trong thời kỳ thanh tra, bảng giá đất do UBND TP Cần Thơ ban hành chưa sát với giá thị trường và UBND TP Cần Thơ chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động lớn là chưa phù hợp.

Kết luận còn chỉ ra nhiều vi phạm khác như: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Cần Thơ là chủ đầu tư Khu Công nghiệp Hưng Phú được nhà nước cho thuê đất 50 năm kể từ ngày 28-11-2008, nhưng trước đó chủ đầu tư đã cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn thuê đất.

Việc Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Thốt Nốt chưa được UBND thành phố cho thuê đất tại Khu Công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3), chưa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhưng đã ký hợp đồng cho thuê lại đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với diện tích 7,01 ha (Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam ký 2 hợp đồng năm 2010, năm 2014 với diện tích 4,45 ha và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải ký hợp đồng năm 2016 với diện tích 2,56 ha) là vi phạm.

Công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án Khu tái định cư quận Ninh Kiều (tại phường An Bình, quận Ninh Kiều) do UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư không đúng quy định. Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi hơn 1 tỉ đồng do bồi thường, hỗ trợ chưa đúng đối với dự án này.

Làm rõ trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 463,8 tỉ đồng và giảm trừ khi quyết toán dự án hơn 2,5 tỉ đồng do vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai đã nêu ở phần kết luận.

Đề nghị UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố theo thẩm quyền được phân cấp, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân được UBND thành phố phân công và chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã nêu tại phần kết quả kiểm tra, xác minh.