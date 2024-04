Long An trao nhiều ý định thư hợp tác quan trọng với đối tác Hàn Quốc

Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc lần này của Đoàn công tác tỉnh Long An, đánh dấu bước tiến mới trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng từ Hàn Quốc.

Cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Hội nghị đã đón tiếp sự tham dự của ông Vũ Hồ - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; Ngài Shing Choon Il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP HCM; lãnh đạo tỉnh Long An và Đồng Nai.

Hội nghị thu hút gần 150 đại biểu từ các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm các tập đoàn công nghệ, đầu tư, xây dựng hạ tầng, quỹ đầu tư; các cơ quan truyền thông báo đài Việt Nam và Hàn Quốc cùng tham dự và đưa tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã khẳng định Hàn Quốc là quốc gia lớn đã thiết lập mối quan hệ đầu tư bền chặt với tỉnh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, thặng dư thương mại và sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Long An.

Hội nghị này là cơ hội đặc biệt để Long An giới thiệu đến tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc về những cơ hội đầu tư. Long An luôn đánh giá cao và tin tưởng rằng với thế mạnh và kinh nghiệm của doanh nghiệp Hàn Quốc kết hợp với những tiềm năng, lợi thế sẵn có của Long An, cùng một chính quyền tỉnh luôn năng động, thân thiện và nỗ lực tạo môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và hiệu quả sẽ là những giá trị góp phần tạo nên sự thành công đột phá, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, áp dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư; cải cách hành chính và hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp Hàn Quốc cảm nhận thực chất hơn khi hợp tác đầu tư vào Long An như ngôi nhà thứ hai của chính mình.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, trình bày về môi trường đầu tư của tỉnh

Trong hội nghị lần này, ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển, quy hoạch của tỉnh đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc

Theo ông Trương Văn Liếp, Long An có vị trí chiến lược kinh tế quan trọng, bản quy hoạch được xây dựng bài bản từ đơn vị tư vấn quy hoạch hàng đầu của Hoa Kỳ.

Theo đó, Long An sẽ phát triển theo mô hình 1 trung tâm – 2 hành lang – 3 vùng kinh tế - 6 trục động lực. Dựa vào mục tiêu và tầm nhìn đã được xác định, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp 4.0, sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đô thị sinh thái thông minh, dịch vụ cảng biển logistics, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo.

Đồng thời, Long An mời gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, phát triển dự án trung tâm đào tạo lao động chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn.

Tại hội nghị, Đoàn công tác của tỉnh Long An đã lắng nghe các phần trình bày về kinh nghiệm, phương thức xây dựng và phát triển các dự án hạ tầng khu công nghiệp xanh, net zero, giảm thiểu carbon, tổ hợp đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ từ các chuyên gia của Hàn Quốc.

Tín hiệu đáng mừng là hội nghị đã đón nhận những tín hiệu phản hồi tích cực của các nhà đầu tư Hàn Quốc khi nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng về môi trường đầu tư thuận lợi của Long An và đưa ra ý kiến đồng tình với phương hướng phát triển tỉnh, cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mới và mở rộng đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới tốt đẹp

Nhằm ghi nhận những thành công đạt được của chuyến công tác lần này, trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Long An đã trao nhiều ý định thư hợp tác quan trọng với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc như: quan tâm hợp tác giữa tỉnh Long An và JDC-Saigontel-Zennith về phát triển khu công nghệ cao; nghiên cứu đầu tư vào dự án trong lĩnh vực môi trường để phát triển kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Long An.

Đây là cơ sở tiền đề quan trọng mở ra cơ hội đón nhận làn sóng đầu tư Hàn Quốc thật sự có chất lượng cao vào tỉnh Long An, đặc biệt ở lĩnh vực phát triển hạ tầng và công nghệ cao.

Đoàn công tác tỉnh Long An chứng kiến doanh nghiệp Việt Nam trong tỉnh và Hàn Quốc trao ý định thư hợp tác

Đồng thời, doanh nghiệp hạ tầng tháp tùng cùng đoàn và các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã trao nhiều ý định thư hợp tác trong cách lĩnh vực về việc triển khai thí điểm mô hình khu công nghiệp xanh, đầu tư cơ sở hoàn nguyên môi trường, đầu tư phát triển tiểu khu công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc…

Hội nghị xúc tiến đầu tư Long An tại Hàn Quốc đã ghi dấu dự kết thúc thành công chuyến công tác của Đoàn công tác tỉnh Long An.

Thông qua chuyến làm việc lần này đã mở ra nhiều kết quả tích cực, mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Long An với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.