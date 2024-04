Long An và Đồng Nai thu hút đầu tư từ Hàn Quốc vào cơ sở hạ tầng, năng lượng

Hội nghị có sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; sự phối hợp của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn – Saigontel và các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam, Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND Tỉnh Long An Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo một số sở, ngành, các đơn vị trên địa bàn Đồng Nai. Về phía tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh đã tham dự. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện.

Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Kế hoạch tài chính; Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng; Bộ Giao thông vận tải và đại diện trên 100 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Đại diện UBND tỉnh Long An và Đồng Nai cùng giới thiệu về môi trường đầu tư tiềm năng tại hai tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam, khu vực có cơ sở hạ tầng phát triển và thuộc vùng kinh tế năng động nhất Việt Nam. Đồng thời, hai tỉnh cũng giới thiệu quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các lĩnh vực thu hút đầu tư như hạ tầng cơ sở, năng lượng, môi trường và khu công nghiệp tới với các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết cùng với sự phát triển hợp tác song phương Việt Nam – Hàn Quốc, tỉnh Long An đã chủ động triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc trên các lĩnh vực. Tỉnh Long An đã ký ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội với 3 địa phương của Hàn Quốc. Hiện nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác lớn của Long An, đứng thứ 3/40 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào tỉnh với vốn đăng ký trên 975 triệu USD cho 208 dự án. Các Doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, thặng dư thương mại và sự phát triển kinh tế-xã hội của Long An.

Ký kết và trao thoả thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn-Việt dưới sự chứng kiến của Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (giữa).

Ông Nguyễn Văn Út cho biết với mục tiêu quy hoạch phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030 và trở thành một tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước vào năm 2050, Long An hy vọng hội nghị xúc tiến đầu tư lần này tại Hàn Quốc là cơ hội đặc biệt để tỉnh Long An giới thiệu những tiềm năng và cơ hội đầu tư đến các doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc. Tỉnh Long An kỳ vọng với thế mạnh và kinh nghiệm của doanh nghiệp Hàn Quốc kết hợp với những tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh, cùng sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền trong việc nỗ lực tạo môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và hiệu quả sẽ góp phần tạo nên sự thành công đột phá, đảm bảo hài hoà lợi ích cho cả hai bên

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã giới thiệu tổng quan về tỉnh Đồng Nai với các điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng Nai là một trong 6 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước Việt Nam về phát triển kinh tế trong nhiều năm qua, tỉnh luôn phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP cao hơn bình quân chung của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam. Đến nay, Đồng Nai đã có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư với hơn 1,6 ngàn dự án và số vốn 34,65 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về số dự án và tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh với 421 dự án và tổng vốn đăng ký là 7,26 tỷ USD. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động; thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của địa phương, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai.

Ký kết và trao thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn - Việt.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 tỉnh, các doanh nghiệp tham gia Hội nghị đã ký và trao thoả thuận hợp tác đầu tư, trong đó nổi bật có Bản ghi nhớ hợp tác giữa Saigontel và Công ty Samsung E&A về ý định nghiên cứu đầu tư vào dự án trong lĩnh vực môi trường tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An và khu công nghiệp xanh Nam Tân Tập. Thoả thuận ghi nhớ giữa Saigontel và Liên danh Công ty BHI và Orbis về việc đầu tư cơ sở hoàn nguyên môi trường tại Long An; Thoả thuận ghi nhớ giữa Saigontel và Zenith Group về việc đầu tư phát triển tiểu khu công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc trong khu công nghiệp Tân Tập – Nam Tân Tập của Saigontel.

Hội nghị xúc tiến đầu tư kỳ này mở ra xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như công nghệ cao, năng lượng, bán dẫn, môi trường vào các khu vực có nhiều lợi thế và sẵn sàng đáp ứng về cơ sở hạ tầng như Đồng Nai và Long An.