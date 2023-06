Long An yêu cầu sơ tán khẩn cấp người khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm

UBND tỉnh vừa có hai quyết định công bố tình huống khẩn cấp và yêu cầu hai địa phương vừa xảy ra sạt lở gồm hai huyện Thạnh Hóa và Cần Giuộc sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm (nếu có).

Theo đó, tại Quyết định số 4984, UBND tỉnh Long An công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (Đê bao liên ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình), thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An).

Ngoài ra, tại Quyết định số 4985, UBND tỉnh Long An công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cần Giuộc (đoạn cặp ĐT.826C) thuộc xã Phước Lại (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chuyên môn thực hiện công tác khoanh vùng khu vực đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn; tháo dỡ công trình, di dời nhà cửa, vật kiến trúc trong khu vực bị ảnh hưởng, lắp đặt biển cảnh báo cho khu vực sạt lở; ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực...

Các địa phương có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh, đồng thời hạn chế người dân qua lại trong khu vực xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn đê, tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Long An yêu cầu UBND huyện Cần Giuộc và huyện Thạnh Hoá khẩn trương tổ chức ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp; chỉ đạo UBND xã Phước Lại tiếp tục vận động người dân trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở thường xuyên, chủ động theo dõi diễn biến để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng; tuyên truyền cảnh báo sạt lở, di dời nhà cửa, tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn; nghiêm cấm người dân đến gần khu vực sạt lở; không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu vực sông có sạt lở xảy ra; bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực; tổ chức điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đầu tư các cụm tuyến dân cư để di dời các hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn trong trường hợp cần thiết.

Tổ chức lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực tổ chức lập và triển khai khẩn cấp công trình nêu trên theo đúng qui định của pháp luật.