Lộng lẫy tiệc cưới trong mơ tại The Reverie Saigon

Được biết đến với những trải nghiệm lưu trú và nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thành phố, The Reverie Saigon còn là địa điểm tổ chức tiệc cưới hoàn hảo được các cặp đôi yêu thích. Đội ngũ chuyên gia tổ chức sự kiện của khách sạn với nhiều năm kinh nghiệm, lòng đam mê, và sự sáng tạo sẽ đồng hành cùng bạn trong ngày trọng đại. Lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình yêu của các cặp đôi, mỗi đám cưới được lên ý tưởng và bày trí đặc biệt để tạo nên một không gian tiệc độc đáo dành riêng cho bạn.

The Reverie Saigon mang đến nhiều lựa chọn về không gian sảnh và dịch vụ, phù hợp với mọi nhu cầu và ý tưởng tiệc cưới. Gây ấn tượng với không gian rộng rãi cùng tầm nhìn thoáng nhờ vào kiến trúc trần cao đặc biệt, La Scala là sảnh tiệc sang trọng bậc nhất tại Việt Nam. Với sức chứa từ 200 đến 480 khách, La Scala hoàn hảo cho các buổi tiệc lớn lộng lẫy. Ngoài ra, sảnh Amber và Jade ở lầu 4 với sức chứa từ 80 đến 160 khách sẽ là nơi không thể tuyệt vời hơn để tổ chức tiệc cưới thân mật của bạn.

Bên cạnh sảnh tiệc sang trọng cùng dịch vụ chuyên nghiệp, The Reverie Saigon còn gây ấn tượng với các món ăn đẹp mắt làm từ những nguyên liệu cao cấp và được các đầu bếp tài hoa chuẩn bị tỉ mỉ. Với ba thực đơn Trung Hoa, bốn thực đơn món Á và bốn thực đơn món Âu, các thực khách sẽ có những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời trong ngày trọng đại.



Để giúp bạn có một ngày cưới trọn vẹn nhất, The Reverie Saigon mang đến ba gói tiệc cưới: Tiamo, Romance và The Reverie. Mỗi gói tiệc cưới bao gồm các dịch vụ toàn diện và cao cấp như trang trí hoa tươi, bánh cưới và quà tặng khách, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham dự.

"Chúng tôi hiểu rằng ngày cưới là một ngày trọng đại đối với các cặp đôi, vì vậy, chúng tôi rất vinh dự được đảm nhận trọng trách này với tất cả sự thành tâm." – ông Francois Lievens, Phó Tổng Quản Lý của khách sạn The Reverie Saigon cho biết. "Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tự tin tạo nên các trải nghiệm độc nhất và khó quên cho các cặp đôi đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong ngày đặc biệt này."

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tiệc cưới tại The Reverie Saigon, vui lòng truy cập: https://www.thereveriesaigon.com/vi/hoi-hop-su-kien/tiec-cuoi-cac-su-kien-dac-biet/ hoặc liên hệ email sales@thereveriesaigon.com.

Về khách sạn The Reverie Saigon

Là thành viên của Tổ chức các Khách Sạn Hàng Đầu Thế Giới (The Leading Hotels of the World), The Reverie Saigon mang đến trải nghiệm hoàn hảo trong không gian lộng lẫy đến say mê, tinh xảo thủ công đến từng chi tiết theo phong cách Âu châu trên nền tảng văn hóa Á Đông độc đáo. Công trình khách sạn góp phần tô điểm vẻ đẹp hiện đại và thịnh vượng của quốc gia với hệ thống phòng nghỉ lớn nhất thành phố bao gồm 286 phòng và suite thượng đẳng cùng 89 căn hộ dịch vụ sang trọng, mở ra tầm nhìn thoáng rộng bao quát khu trung tâm thành phố năng động và duyên dáng nép mình bên sông Sài Gòn.

Hội tụ những thiết kế tinh xảo cùng nhiều tuyệt tác độc nhất từ các thương hiệu nội thất hàng đầu nước Ý, hệ thống phòng nghỉ của khách sạn và khu căn hộ dịch vụ là không gian nghỉ dưỡng tiện nghi tráng lệ. The Reverie Saigon mở ra năm nhà hàng với đa dạng phong cách ẩm thực, khu vực spa và phòng tập thể hình có tổng diện tích 1.200m2, hồ bơi ngoài trời thoáng rộng cùng 16 phòng hội nghị, yến tiệc được bài trí một cách tinh tế.

Khách sạn và khu căn hộ dịch vụ nằm trong tòa nhà phức hợp Times Square cao 164 mét, với 8 tầng dành riêng cho khu vực văn phòng cho thuê cao cấp và hệ thống cửa hàng trưng bày sản phẩm của các thương hiệu nội thất hàng đầu nước Ý đang được sử dụng tại The Reverie Saigon.

The Reverie Saigon

Toà nhà Times Square

22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3823 6688

www.thereveriesaigon.com

www.facebook.com/thereveriesaigon