LOTTE Mart Gò Vấp: Kỷ niệm 15 năm, tưng bừng khuyến mãi lớn

Giảm giá sâu nhiều sản phẩm



Nhằm tri ân khách hàng, chương trình ưu đãi đặc biệt diễn ra duy nhất tại LOTTE Mart CityLand Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp mang đến nhiều sản phẩm giá sốc với lời khẳng định "Luôn rẻ hơn nơi khác". Siêu thị cam kết giá sản phẩm luôn được cập nhật mỗi ngày để bảo đảm mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Theo đó, trong thời gian này, khi mua sắm tại LOTTE Mart CityLand Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp, các khách hàng có cơ hội mua sắm thả ga mà không "đau ví" với những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn. Đó là, chương trình 15 sản phẩm Must Try và Must Buy, 15 sản phẩm giá rẻ vô đối có "số lượng không giới hạn"… cùng nhiều mặt hàng áp dụng mức giá đặc quyền thành viên.

Điểm nhấn đặc biệt trong thời gian này, đó là chương trình giảm giá cực sâu nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 của nhãn hàng riêng Choice L – vốn đã trở thành sự lựa chọn hạnh phúc của các gia đình Việt, bởi các sản phẩm có chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý. Dịp này, nhiều mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng của nhãn hàng riêng Choice L giảm từ 21% đến 43%. Không chỉ mặt hàng thực phẩm, các sản phẩm gia dụng và chăm sóc cơ thể của Choice L cũng áp dụng ưu đãi lên tới 34%.

Với chương trình 15 sản phẩm Must Try, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn và các loại bánh tươi ngon, bổ dưỡng với giá vô cùng hấp dẫn. Chẳng hạn, set sushi premium có giá 339.000đ/phần; set sashimi family giá chỉ 279.000đ/phần hoặc set Kimbap cá ngừ sốt mayo big size giá 65.000đ/phần.

Siêu thị này còn đề xuất Top 15 sản phẩm Must Buy, gồm các sản phẩm cao cấp được giảm giá sâu, bao gồm lê Hàn Quốc nhập khẩu trực tiếp được giảm giá chỉ còn 119.000đ/kg; dâu Hàn Quốc 250g chỉ còn 169.000đ/hộp; nho mẫu đơn Hàn Quốc 500g giá chỉ còn 369.000đ/hộp. Nhiều sản phẩm thực phẩm đóng gói đến từ xứ sở kim chi cũng áp dụng mức giá ưu đãi như bắp bung vị phô mai Good Today 90g chỉ 64.900đ/gói; há cảo thịt Yorihada sườn/kim chi 168g giảm còn 41.900đ/gói,…

Với 15 sản phẩm siêu tiết kiệm, khách hàng thoải mái mua sắm nhiều sản phẩm thiết yếu dùng cho gia đình với mức giá hấp dẫn. Cụ thể dầu ăn thực vật Choice L I’m chef 2 lít chỉ còn 69.900đ/chai; ChoiceL nước chấm cá cơm 4,8L chỉ còn 52,900đ/chai; sữa tắm Shinie 1,2kg chỉ còn 61,900đ/chai.

Mua 1 tặng 1 tại các quầy thuê đến từ nhiều thương hiệu lớn

Khi đến mua sắm tại LOTTE Mart CityLand Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp trong thời gian này, khách hàng còn có cơ hội tận hưởng chương trình ưu đãi đến từ các quầy thuê của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Điểm nhấn là hội sách Fahasa diễn ra từ ngày 01/12 đến 10/12 với nhiều sản phẩm giảm giá 10% đến 70%. Đến với hội sách, khách hàng có hóa đơn từ 300.000đ trở lên được tặng ngay 1 món quà bất kỳ bao gồm sách, dụng cụ học sinh và đồ chơi với số lượng quà có giới hạn.

Từ ngày 7/12 đến 10/12, nhiều thương hiệu nhà hàng, đồ ăn nhanh và trang sức cũng sẽ triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn, mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm tiết kiệm và tận hưởng những trải nghiệm thú vị.

Cụ thể, tại khu vực ẩm thực, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi mua 1 tặng 1 đối với nhiều món ăn tại các nhà hàng nổi tiếng như McDonald’s, Lotteria, Long Monaco, Sukiya, nhà hàng Thái Lan Chang – Modern Thai Cuisine, buffet nướng và lẩu Nhật Bản Sayaka (đi 4 tính tiền 2), và lần đầu tiên giảm 50% toàn bộ menu của nhà hàng Nhật Suizan. Ngoài ra, khách hàng đến với Khu vui chơi trẻ em Playtime sẽ được tặng 1 sổ playtime khi mua 1 vé chơi.

Tin vui dành cho các tín đồ của The Face Shop, đó là từ ngày 04/12 đến 10/12, thương hiệu mỹ phẩm này sẽ giảm giá 50% cho toàn bộ các sản phẩm thuộc nhóm chăm sóc tay/chân, chăm sóc tóc và phụ kiện trang điểm. Đối với các tín đồ trang sức, trang sức và đá quý T&T giảm 50% tổng hóa đơn khi mua sản phẩm. Cũng trong thời gian này, các fan của thương hiệu kem tươi đình đám Dairy Queen sẽ có cơ hội mua 1 sản phẩm socola trà đen cỡ lớn (L) được tặng 1 sản phẩm sữa chua hạt chia cỡ vừa (R) (Xoài/Dưa Lưới/Phúc Bồn Tử). Hãng thời trang thể thao Delta cũng mạnh tay giảm 50% toàn bộ các sản phẩm diện đông là hoodie & áo nỉ sweatshirt.

"Chúng tôi hi vọng rằng, hàng loạt các chương trình khuyến mại hấp dẫn áp dụng trong dịp này tại LOTTE Mart CityLand Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp và các thương hiệu lớn kinh doanh tại đây, sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội tận hưởng nhiều mặt hàng thực phẩm tươi ngon, hàng hóa chất lượng với giá chưa từng tốt như thế", đại diện siêu thị chia sẻ.