Lừa bán đất ở Phú Quốc, chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tửa (44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - hiện đang tạm trú phường An Thới, TP Phú Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2022 ngày 18/3/2023, Nguyễn Văn Tửa đã bán gần 20.000m2 đất (tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc) do UBND xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc quản lý (bằng cách lập vi bằng) cho ông Phạm Minh Tuấn (ngụ Tp.HCM) và một số hộ dân khác, chiếm đoạt số tiền trên 23 tỉ đồng của những người này.

Khi bán đất cho ông Tuấn, Tửa cam kết đất không bị tranh chấp, không bị kê biên, thu hồi... Tuy nhiên, sau khi nhận chuyển nhượng, ông Phạm Minh Tuấn đã đến nhận đất, xây cất nhà bị người khác vào ngăn cản.

Sau đó, ông Tuấn mới biết mảnh đất ông vừa mua hiện do Nhà nước quản lý không thuộc quyền sở hữu của ông Tửa và cá nhân nào khác. Ông Tuấn đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Tửa đến Cơ quan Công an.

Khám xét nơi ở của Tửa tại khu phố 4 phường An Thới, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Trước đó không lâu, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng tuyên phạt Trần Xuân Hồng (70 tuổi), ngụ xã Bãi Thơm, Tp.Phú Quốc (Kiên Giang) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2014-2015, Hồng đã giả mạo chữ viết, chữ ký của Trưởng ấp Bãi Thơm để ký vào 2 giấy xin xác nhận nguồn gốc đất ở ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (Tp.hú Quốc) có tổng diện tích 180.000m2. Đến năm 2017, Hồng đưa 2 giấy xin xác nhận nguồn gốc đất nói trên đến gặp ông Huỳnh Văn Kích - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Thơm ký xác nhận để hợp thức hóa giấy tờ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hồng đưa cho ông Kích 80 triệu đồng.

Đến ngày 20/8/2019, Hồng bán 2 thửa đất nói trên cho bà Trần Thị Bích Duyên với giá 10,2 tỉ đồng. Sau đó bà Duyên bán lại cho bà Phạm Thị Yến với giá 18,9 tỉ đồng, hợp đồng mua này có vợ chồng Hồng ký xác nhận với vai trò là chủ đất.

Sau đó, Bà Yến tiến hành đo đạc, lập sơ đồ địa chính và thuê người cải tạo đất thì bị Vườn quốc gia Phú Quốc đến ngăn cản. Bà Yến mang 2 giấy xin xác nhận nguồn gốc đất đến cơ quan chức năng thì phát hiện nguồn gốc đất này không hợp pháp, giả mạo. Biết mình bị lừa nên Bà Yến và bà Duyên làm đơn tố giác ông Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, tổng số tiền ông Hồng đã chiếm đoạt của bà Duyên và bà Yến là 8,8 tỉ đồng.