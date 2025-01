Lừa đảo đổi ngoại tệ qua mạng xã hội, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Công an TP Đà Nẵng thông tin, vào đầu tháng 11/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy (Đội HS-KT-MT), Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phát hiện một tài khoản Facebook có tên "Vi Hung" có nhận đổi tiền Việt Nam qua nước ngoài nhưng bị ẩn tính năng bình luận cũng như bị các chủ tài khoản khác nói lừa đảo. Sau khi nhắn tin và đổi tiền thì tài khoản Facebook "Vi Hung" đổi sang tên "Phi Hùng".

Nghi vấn chủ tài khoản trên có khả năng đang lừa đảo dưới hình thức chuyển tiền qua mạng để chiếm đoạt tài sản, lực lượng trinh sát tiến hành xác minh, nghi vấn chủ tài khoản trên nhưng rất khó khăn do chủ tài khoản Facebook trên liên tục đổi đường link, hình ảnh cũng như thông tin về tài khoản. Đồng thời việc xác định chủ tài khoản trên dùng các số điện thoại là sim tứ quý nhưng đều mua đi bán lại, bên cạnh đó đối tượng luôn thay đổi số Zalo để tránh sự phát hiện của bị hại cũng như cơ quan chức năng.

Qua điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập được các tài liệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của chủ tài khoản Facebook trên, các trinh sát xác định được đối tượng Vũ Phi Hùng. Qua đó xác định đối tượng Hùng tạo các tài khoản Facebook đăng các hình ảnh về cuộc sống sang trọng, hay đi nước ngoài, đồng thời có đăng các dòng thông tin về đổi từ tiền Việt Nam sang tiền các nước phục vụ nhu cầu đổi tiền cho các cá nhân.

Đối tượng Vũ Phi Hùng.

Trong đó, vào ngày 20/08/2024, chị Trương B.N. (trú trên đường Lê Duẩn, Đà Nẵng) lên mạng xã hội Facebook đăng tin cần đổi tiền Bath (Thái Lan) để chuẩn bị đi du lịch thì có tài khoản Facebook tên "Vi Hung" liên hệ và add zalo số 0986.343.333 để nói về việc làm dịch vụ đổi tiền. Ngày 24/8/2024 chị N. chuyển số tiền 65.700.000 đồng vào số tài khoản: 80000117745 tên chủ tải khoản là "VU PHI HUNG". Tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì chị N. bị chặn không liên lạc được.

Tiến hành xác minh tài khoản ngân hàng đối tượng Vũ Phi Hùng thì nắm được Hùng sử dụng tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch từ tháng 08 đến nay lên đến 565.432.000 đồng. Đồng thời phát hiện số tiền từ khoản ngân hàng đã nhanh chóng chuyển đi nhiều ngân hàng khác nhau.

Trước những tài liệu thu thập được, nhằm kịp thời ngăn chặn và không để Hùng tiếp tục hoạt động lừa đảo gây mất ANTT trên địa bàn quận nói riêng và trên không gian mạng nói chung, vào ngày 30/12/2024, Đội HS-KT-MT đã báo cáo đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hùng.

Sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Hùng.

Đến ngày 3/1/2025, tổ công tác đã xác định được vị trí của Hùng nên quyết định phá án. Bằng tinh thần quyết tâm không ngừng nghỉ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén tổ công tác đã bắt giữ được Hùng khi đang ở nhà tại địa chỉ 18/24/19 Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP Hà Nội

Qua đấu tranh ban đầu, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chị Trương B.N. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở hiện tại của Hùng tại TP Hà Nội, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án và di lý đối tượng về Công an quận Thanh Khê tiếp tục làm việc.

Ngoài ra, Hùng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lừa nhiều bị hại khác nhau trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do tất cả các bị hại đều liên hệ với nhau trên không gian mạng qua nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo nên Hùng chưa xác định được bị hại ở đâu.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Phi Hùng và tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng chuyên án cũng như xác định các bị hại còn lại.