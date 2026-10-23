Lửa khủng khiếp thiêu rụi khu bảo tồn Mông Cổ, một công ty Nhật vội nhận lỗi

Theo Tân Hoa Xã, vụ cháy xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Numrug, thuộc huyện Khalkhgol, tỉnh Dornod, miền đông Mông Cổ . Đây là khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm, đặc biệt là vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt. Tập đoàn viễn thông KDDI của Nhật Bản ngày 21/10 thừa nhận vụ cháy có liên quan đến hoạt động của lãnh đạo công ty con.

Theo truyền thông Mông Cổ, một đoàn gồm 13 người cùng 5 phương tiện của Mobicom, công ty con của KDDI, đã tiến vào khu bảo tồn. Trong đoàn có một lãnh đạo người Nhật Bản cùng nhiều nhân viên khác. Mobicom xác nhận nhân viên công ty có mặt tại khu vực này để khảo sát thực địa, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng lưới viễn thông.

Đến 11h55 ngày 8/10 (giờ địa phương), cơ quan chức năng nhận được thông báo đầu tiên về vụ cháy. Địa điểm phát hỏa nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn, nơi việc ra vào bị kiểm soát nghiêm ngặt. Trong tuyên bố chính thức, Mobicom thừa nhận một phương tiện đã gây cháy trong quá trình hoạt động, dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Chính quyền Mông Cổ thành lập 60 đội chữa cháy, huy động 606 người cùng 100 phương tiện. (Ảnh: Xinhua)

Tuy nhiên, nhiều cơ quan truyền thông Mông Cổ đặt nghi vấn về mục đích thực sự của chuyến đi. Theo Trang tin Eguur News, đoàn người được cho là có kế hoạch săn bắn hoặc câu cá taimen Amur, một loài cá quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Mông Cổ. Thông tin này chưa được cơ quan điều tra xác nhận.

Tập đoàn KDDI sau đó thừa nhận vụ cháy có liên quan đến hoạt động của công ty con Mobicom. Doanh nghiệp Nhật Bản khẳng định đoàn người đã được cơ quan biên phòng Mông Cổ cấp phép tiến vào khu vực để thực hiện các thử nghiệm mạng viễn thông 4G.

Tổng giám đốc Mobicom Yasuhiro Ochi cũng đăng tải video xin lỗi người dân Mông Cổ, đồng thời cam kết hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại.

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Mông Cổ công bố ngày 20/10, tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi vụ cháy lên tới khoảng 530.000 ha, tức gấp 2,4 lần toàn bộ thủ đô Tokyo . Riêng Khu bảo tồn thiên nhiên Numrug ghi nhận khoảng 470.000 ha bị lửa lan qua, tương đương 79,8% tổng diện tích.

Được thành lập năm 1992, Numrug là một trong những khu vực có giá trị sinh thái quan trọng ở miền đông Mông Cổ. Nơi đây có nhiều loài động vật hoang dã như gấu nâu, nai sừng tấm, hươu đỏ, lợn rừng và rái cá Á - Âu. Khu bảo tồn cũng là môi trường sống của 263 loài chim và 24 loài cá.

Vụ cháy diễn ra trong điều kiện thời tiết khô hanh, gió mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng về phía biên giới Trung Quốc. Chính quyền Mông Cổ đã thành lập 60 đội chữa cháy, huy động 606 người cùng 100 phương tiện, thiết bị để ứng phó.

Trung Quốc cũng triển khai hơn 3.400 nhân viên cứu hỏa, cứu hộ và lực lượng địa phương dọc biên giới nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng. Đến ngày 16/10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hình ảnh đám cháy được chụp bởi máy bay không người lái. (Ảnh: Xinhua)

Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Temuulen cho biết chính phủ tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm của các nhân viên Mobicom và những người liên quan thuộc cơ quan quản lý biên giới.

“Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để truy cứu trách nhiệm của các cán bộ thuộc cơ quan quản lý biên giới và nhân viên Mobicom, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại” , ông Temuulen tuyên bố.

Phó Thủ tướng Mông Cổ Nomtoibayar, phụ trách công tác ứng phó tình trạng khẩn cấp, yêu cầu đánh giá toàn diện thiệt hại đối với động vật hoang dã và hệ sinh thái. Ông cũng đề nghị làm rõ liệu hoạt động của Mobicom có thực sự cần thiết phải tiến hành trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt hay không.