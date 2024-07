Luật BHXH sửa đổi: Nhiều người sắp được hưởng trợ cấp hàng tháng

Ngày 30/7, tại họp báo thông tin kết quả thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2024, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ( LĐ, TB&XH ) Nguyễn Bá Hoan cho biết Bộ đã có văn bản gửi Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật BHXH sửa đổi.

Theo đó, Luật BHXH sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) bổ sung nhiều quy định mới, tạo điều kiện cho người lao động.

Một trong những điểm nổi bật của Luật BHXH sửa đổi đã mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người tham gia. Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm Xã hội (Bộ LĐ TB&XH) cho biết điểm mới của Luật BHXH sửa đổi là bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là loại hình BHXH do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Theo đó, với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (quy định hiện hành 80 tuổi). Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Toàn cảnh họp báo thông tin kết quả chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Luật BHXH sửa đổi cũng bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đủ 15 năm đóng BHXH, dưới 75 tuổi, nếu không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu. Lúc này, công dân có yêu cầu hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng, công dân được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Duy Cường - Vụ phó Bảo hiểm Xã hội (Bộ LĐ TB&XH) - cho biết Luật BHXH sửa đổi cũng bổ sung quy định nhằm gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu. Người lao động làm việc ở nước ngoài đã đóng BHXH, khi về Việt Nam sẽ được xem xét công nhận thời gian đóng lương hưu để hưởng lương hưu.

Đến hết tháng 6, cả nước có 18,3 triệu người tham gia BHXH , chiếm 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 14,2 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng, số người quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 466.000 người, giảm 10,1% so với cùng kỳ 2023.

Hiện nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 52,25 triệu người, tăng 196,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 68,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 28%.