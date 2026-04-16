Lương 20 triệu nhưng người lương 50 triệu phải vay tôi tiền: Hóa ra lương thấp mà lại “giàu” hơn

Từng có một khoảng thời gian, tôi rất tự ti khi nhắc đến chuyện tiền nong. Lương của tôi dừng ở mức 20 triệu/tháng, trong khi bạn bè xung quanh người thì 30 triệu, người thì 40-50 triệu. Những buổi cà phê, những lần lướt mạng xã hội, tôi luôn có cảm giác mình đang “tụt lại phía sau”. Họ nói về đầu tư, về mua nhà, về những chuyến du lịch xa xỉ, còn tôi thì vẫn phải cân nhắc từng khoản chi. Khi ấy, tôi nghĩ rằng thu nhập chính là thước đo rõ ràng nhất của năng lực tài chính.

Nhưng rồi có một giai đoạn công việc của nhiều người xung quanh tôi gặp biến động. Có người bị giảm lương, có người mất việc, có người buộc phải tạm dừng công việc vì lý do cá nhân. Và chính những người từng khiến tôi có cảm giác tự ti ấy lại… nhờ tôi giúp đỡ chuyện tiền bạc.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra mức lương cao chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thứ quyết định ai “giàu” hơn, không nằm ở số tiền kiếm được mỗi tháng, mà là khả năng trụ vững khi thu nhập về 0.

1. Thu nhập cao không đồng nghĩa với có tiền

Tôi từng nghĩ người lương 50 triệu chắc chắn sẽ “dư dả” hơn mình. Nhưng thực tế, không ít người trong số đó lại có mức chi tiêu thậm chí vượt quá thu nhập. Thu nhập tăng, nhu cầu cũng tăng theo. Thuê nhà đẹp hơn, xe xịn hơn, ăn uống đắt đỏ hơn, các khoản chi cố định cũng phình ra.

Khi dòng tiền vào bị gián đoạn, áp lực tài chính lập tức xuất hiện. Trong khi đó, với mức lương 20 triệu, tôi buộc phải sống tiết chế hơn từ đầu, nên chi phí sinh hoạt luôn nằm trong tầm kiểm soát. Khi biến cố xảy ra, tôi không bị “sốc” vì phải cắt giảm.

2. Quỹ dự phòng mới là “lớp đệm” thực sự

Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và một vài người bạn lương cao không nằm ở thu nhập, mà nằm ở quỹ dự phòng. Tôi duy trì thói quen trích một phần thu nhập mỗi tháng để tích lũy, dù không nhiều. Ban đầu chỉ là 2-3 triệu, sau đó tăng dần. Mất vài năm, tôi có một khoản đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong 1 năm nếu không có thu nhập.

Trong khi đó, có người kiếm gấp đôi tôi nhưng tài khoản gần như luôn ở mức “vừa đủ dùng”. Khi thu nhập bị gián đoạn, họ phải vay mượn hoặc phụ thuộc vào gia đình. Lúc đó, mới thấy rõ ai hơn ai.

3. Sức bền tài chính phản ánh kỷ luật, không phải may mắn

Kiếm được nhiều tiền đôi khi có yếu tố cơ hội, ngành nghề, hoặc thời điểm. Nhưng giữ được tiền và xây dựng được sự an toàn tài chính lại là câu chuyện của kỷ luật.

Tôi không phải người kiếm nhiều, nhưng tôi kiểm soát được dòng tiền của mình. Tôi biết mình có thể sống trong bao lâu nếu không có thu nhập, biết khoản nào có thể cắt, khoản nào là thiết yếu. Điều này mang lại một cảm giác chủ động rất rõ ràng. Ngược lại, nếu thu nhập cao nhưng không có kế hoạch, bạn vẫn có thể rơi vào trạng thái bị động bất cứ lúc nào.

4. Khi biến cố xảy ra, sự khác biệt mới lộ rõ

Không ai nghĩ đến việc mất thu nhập cho đến khi nó thực sự xảy ra. Một đợt cắt giảm nhân sự, một vấn đề sức khỏe, hay đơn giản là kiệt sức khiến bạn phải nghỉ ngơi một thời gian. Lúc đó, thu nhập trước đây cao đến đâu cũng không còn nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là bạn có thể sống trong bao lâu mà không có nguồn thu ổn định hàng tháng.

Tôi từng chứng kiến có người phải vội vàng nhận công việc không phù hợp chỉ vì áp lực tài chính, trong khi những người có quỹ dự phòng lại có thời gian để lựa chọn tốt hơn. Sự bình tĩnh trong những tình huống đó chính là một dạng “giàu có”.

Sau tất cả, điều tôi nhận ra là tiền không chỉ để tiêu, mà còn để mua sự an tâm. Với mức lương 20 triệu, tôi không có cuộc sống xa xỉ, nhưng tôi ngủ ngon hơn vì biết mình có phương án dự phòng. Tôi không còn so sánh thu nhập với người khác như trước, vì tôi hiểu mỗi người có một cách quản lý tài chính khác nhau. Người lương 50 triệu có thể rất giỏi, nhưng nếu không biết giữ tiền, họ vẫn dễ bị tổn thương khi có biến cố.