Lương Bằng Quang - Ngân 98 lấy 8 tỷ ở đâu để hối lộ?

Khoảng hơn 10 ngày sau khi Ngân 98 bị bắt giam, Lương Bằng Quang cũng bị khởi tố vì tội đưa hối lộ. Qua quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường – người quen ngoài xã hội để nhờ giúp không bị xử lý.

Sau khi thông tin này được công bố, không ít người phải sững sờ về số tiền 8 tỷ mà và Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã sử dụng để "chạy án". Nhiều netizen còn tò mò cặp đôi này đã làm gì, lấy tiền từ đâu để có số tiền khủng như thế này.

Trên thực tế, Lương Bằng Quang và Ngân 98 kiếm tiền bằng nhiều nghề, thu nhập của cả 2 không hề nhỏ và cặp đôi cũng không che giấu điều này.

Trước khi vướng vào ồn ào bị bắt tạm giam, Lương Bằng Quang từng là cái tên quen thuộc với thế hệ khán giả 8X, 9X, gắn liền với nhiều bản hit đình đám. Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, nam nhạc sĩ còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Tháng 1/2016, anh thành lập Công ty Cổ phần Lương Bằng Quang, đặt trụ sở tại phường Bến Thành, quận 1 (TP.HCM). Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Không chỉ giới hạn ở âm nhạc, công ty của Lương Bằng Quang còn đăng ký thêm nhiều ngành nghề khác như nhà hàng – quán ăn, dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn băng đĩa CD/DVD, nhạc cụ, cũng như hoạt động của các trung tâm thể dục, thể hình.

Trước đó, Ngân 98 thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh bên chồng là ca sĩ Lương Bằng Quang, từ siêu xe tiền tỷ đến nhiều bất động sản giá trị. Bước chân vào showbiz từ năm 2016 với vai trò người mẫu và từng đoạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân Việt Nam, Ngân 98 nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý.

Sau đó, cô rẽ hướng sang làm DJ. Nhờ ngoại hình gợi cảm và phong cách trình diễn táo bạo, Ngân 98 thường xuyên được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn nhỏ với mức cát-xê ước tính từ 70 đến 100 triệu đồng cho mỗi show.

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng...

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.