Lương bao nhiêu có thể mua được nhà?

Giá bất động sản được dự báo tiếp tục tăng

"Giá bất động sản tăng mạnh" là nhận định chung của các đơn vị nghiên cứu bất động sản về diễn biến ân của thị trường địa ốc tại Hà Nội trong vòng 6 tháng đầu năm. Báo cáo mới đây của CBRE Việt Nam đưa ra một số dữ liệu đáng chú ý. Riêng với phân khúc chung cư, giá sơ cấp quý II/2024 tăng 6,5% so với quý trước và tăng gần 25% theo năm. Trong khi đó, giá chung cư thứ cấp tăng 5% theo quý và 22% theo năm.

Bất chấp giá tăng, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm cũng tăng mạnh. Theo CBRE, tính riêng quý II/2024, số căn toàn thị trường Hà Nội đã bán đạt 10.170 căn, gấp 5 lần quý I/2024. Tổng số căn bán được trong 2 quý đầu năm 2024 vượt mức ghi nhận trong cả năm 2023.

Dữ liệu của OneHousing cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Giá chung cư cả sơ cấp và chuyển cấp đều tăng mạnh. Toàn thị trường Hà Nội ghi nhận hơn 52.000 giao dịch, trong đó chung cư chiếm tới 54%.

Lý giải từ các đơn vị nghiên cứu thị trường địa ốc, lãi suất cho vay mua nhà thấp cùng nhiều chính sách ưu đãi là động lực lớn khiến người mua nhà mạnh tay xuống tiền. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu căn hộ để an cư, thậm chí là mua để tích sản chưa có dấu hiệu dừng lại, góp phần đẩy lượng giao dịch thành công gia tăng.

Quyết định chốt mua nhà còn xuất phát từ tâm lý lo ngại giá bất động sản sẽ còn tăng trong thời gian tới. Theo phân tích của PropertyGuru Việt Nam, giá đất tăng liên tục đã kéo giá nhà chung cư tăng. Nếu như giá đất tăng 20-30% mỗi năm thì giá căn hộ chung cư sẽ tăng tương ứng khoảng 9-10%.

Trong bối cảnh như hiện nay, giới chuyên gia khuyến nghị, người trẻ nên cân nhắc mua nhà ở thời điểm này do giá nhà sẽ còn tiếp tục tăng khi nguồn cung dần co hẹp. Lợi thế từ lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi sẽ giúp người trẻ giảm áp lực tài chính, sớm sở hữu chốn an cư.

Bài toán tài chính mua nhà

"Thu nhập bao nhiêu mới mua được nhà?" là câu hỏi mà nhiều người trẻ đặc biệt quan tâm. Thực tế, bài toán tài chính mua nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: khu vực dự định mua, giá trị căn hộ muốn mua, tài chính sẵn có, số tiền vay ngân hàng và chi phí sinh hoạt cuộc sống.

Một ví dụ minh họa đưa ra đối với trường hợp đôi vợ chồng trẻ dự tính mua căn hộ 2 tỷ đồng ở khu vực cách trung tâm Hà Nội 10-12km. Tài chính sẵn có 1 tỷ đồng. Số tiền này có thể đến từ sự tích lũy trước đó, hoặc gia đình hỗ trợ. Như vậy, số tiền phải vay ngân hàng là 1 tỷ đồng.

Giả sử đôi vợ chồng trẻ vay gói lãi suất ưu đãi mua nhà của ngân hàng BVBank . Thời gian vay tối đa lên tới 20 năm. Lãi suất ưu đãi 06 tháng đầu là 5.49%/năm, sau đó lãi suất dự kiến sau ưu đãi khoảng 11.4%/năm. Bên cạnh đó, BVBank thấu hiểu và đưa ra giải pháp cho khách hàng được ân hạn gốc trong 24 tháng đầu nhằm giảm áp lực tài chính. Như vậy, trong 2 năm đầu, người mua nhà chỉ phải trả lãi cho khoản vay, mức tối thiểu là 4.5 triệu đồng/tháng. Từ năm thứ 2, số tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng dao động khoảng 13 triệu đồng. Số tiền này sẽ giảm dần theo thời gian vay. Nếu chi phí sinh hoạt của gia đình dao động 15 triệu đồng thì thu nhập của cả 2 vợ chồng cần ở mức 30 triệu đồng. Mức thu nhập này đủ đảm bảo trả nợ, vừa giúp nhịp sinh hoạt không xáo trộn do áp lực trả nợ.

Số tiền gốc và lãi mà người trẻ phải trả trong năm đầu tiên.

Số tiền gốc lãi ước tính mà người trẻ phải bỏ ra trong năm thứ 2

BVBank còn ưu đãi "ân hạn nợ gốc" cho người mua nhà trong vòng 2 năm. Điều này cũng giúp cho người trẻ giảm áp lực tài chính khi mới mua nhà. Thực tế, nếu nhìn vào bảng trả gốc lãi, số tiền lãi mà người mua nhà mỗi tháng phải trả chỉ từ 4.5 đến 12 triệu đồng. Số tiền này cũng tương đương với chi phí thuê một căn hộ chung cư cho hộ gia đình trẻ.

Với tốc độ tăng của giá nhà tại thành phố lớn như Hà Nội hiện nay, người trẻ cần có tính toán kỹ lưỡng và đưa ra quyết định sớm. Bởi, mức thu nhập của nhiều người trẻ trong ngắn hạn không tăng kịp với tốc độ tăng của giá nhà. Trong khi, những ưu đãi cho vay từ các ngân hàng như lãi suất hấp dẫn, ân hạn nợ gốc, thủ tục vay dễ dàng mở ra cơ hội thuận lợi để người trẻ sớm sở hữu một căn hộ như mong muốn.