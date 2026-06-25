Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?

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Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7. Đây là căn cứ để điều chỉnh tiền lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Theo quy định hiện hành, lương công chức được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương theo từng ngạch, bậc, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Với mức lương cơ sở mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục hưởng lương cao nhất trong hệ thống công chức, từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6-1,9 triệu đồng so với hiện nay.

Ở nhóm có thu nhập thấp hơn, mức lương của các ngạch công chức cũng được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương mới.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở được xem là bước tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương, nhằm từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức tăng cụ thể sẽ khác nhau giữa các nhóm, phụ thuộc vào hệ số lương, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp đi kèm.

Bảng lương công chức từ 1/7/2026

Căn cứ lương cơ sở 2,53 triệu đồng

Nhóm công chức Nhóm ngạch Hệ số Lương hiện tại (VND) Lương từ 1/7(VND) Tăng (VND) Chuyên gia cao cấp Bậc 1 8.8 20.592.000 22.264.000 1.672.000 Chuyên gia cao cấp Bậc 2 9.4 21.996.000 23.782.000 1.786.000 Chuyên gia cao cấp Bậc 3 10 23.400.000 25.300.000 1.900.000 A3 - Nhóm 1 Bậc 1 6.2 14.508.000 15.686.000 1.178.000 A3 - Nhóm 1 Bậc 2 6.56 15.350.000 16.596.800 1.246.800 A3 - Nhóm 1 Bậc 3 6.92 16.192.000 17.507.600 1.315.600 A3 - Nhóm 1 Bậc 4 7.28 17.035.000 18.418.400 1.383.400 A3 - Nhóm 1 Bậc 5 7.64 17.877.000 19.329.200 1.452.200 A3 - Nhóm 1 Bậc 6 8 18.720.000 20.240.000 1.520.000 A3 - Nhóm 2 Bậc 1 5.75 13.455.000 14.547.500 1.092.500 A3 - Nhóm 2 Bậc 2 6.11 14.297.000 15.458.300 1.161.300 A3 - Nhóm 2 Bậc 3 6.47 15.139.000 16.369.100 1.230.100 A3 - Nhóm 2 Bậc 4 6.83 15.982.000 17.279.900 1.297.900 A3 - Nhóm 2 Bậc 5 7.19 16.824.000 18.190.700 1.366.700 A3 - Nhóm 2 Bậc 6 7.55 17.667.000 19.101.500 1.434.500

Nhóm công chức Nhóm ngạch Hệ số Lương hiện tại (VND) Lương từ 1/7(VND) Tăng (VND) A2 - Nhóm 1 Bậc 1 4.4 10.296.000 11.132.000 836.000 A2 - Nhóm 1 Bậc 2 4.74 11.091.000 11.992.200 901.200 A2 - Nhóm 1 Bậc 3 5.08 11.887.000 12.852.400 965.400 A2 - Nhóm 1 Bậc 4 5.42 12.682.000 13.712.600 1.030.600 A2 - Nhóm 1 Bậc 5 5.76 13.478.000 14.572.800 1.094.800 A2 - Nhóm 1 Bậc 6 6.1 14.274.000 15.433.000 1.159.000 A2 - Nhóm 1 Bậc 7 6.44 15.069.000 16.293.200 1.224.200 A2 - Nhóm 1 Bậc 8 6.78 15.865.000 17.153.400 1.288.400 A2 - Nhóm 2 Bậc 1 4 9.360.000 10.120.000 760.000 A2 - Nhóm 2 Bậc 2 4.34 10.155.000 10.980.200 825.200 A2 - Nhóm 2 Bậc 3 4.68 10.951.000 11.840.400 889.400 A2 - Nhóm 2 Bậc 4 5.02 11.746.000 12.700.600 954.600 A2 - Nhóm 2 Bậc 5 5.36 12.542.000 13.560.800 1.018.800 A2 - Nhóm 2 Bậc 6 5.7 13.338.000 14.421.000 1.083.000 A2 - Nhóm 2 Bậc 7 6.04 14.133.000 15.281.200 1.148.200

Nhóm công chức Nhóm ngạch Hệ số Lương hiện tại (VND) Lương từ 1/7(VND) Tăng (VND) A2 - Nhóm 2 Bậc 8 6.38 14.929.000 16.141.400 1.212.400 A1 Bậc 1 2.34 5.475.000 5.920.200 445.200 A1 Bậc 2 2.67 6.247.000 6.755.100 508.100 A1 Bậc 3 3 7.020.000 7.590.000 570.000 A1 Bậc 4 3.33 7.792.000 8.424.900 632.900 A1 Bậc 5 3.66 8.564.000 9.259.800 695.800 A1 Bậc 6 3.99 9.336.000 10.094.700 758.700 A1 Bậc 7 4.32 10.108.000 10.929.600 809.504 A1 Bậc 8 4.65 10.881.000 11.764.500 883.500 A1 Bậc 9 4.98 11.653.000 12.599.400 946.400 A0 Bậc 1 2.1 4.914.000 5.313.000 399.000 A0 Bậc 2 2.41 5.639.000 6.097.300 458.300 A0 Bậc 3 2.72 6.364.000 6.881.600 517.600 A0 Bậc 4 3.03 7.090.000 7.665.900 575.900 A0 Bậc 5 3.34 7.815.000 8.450.200 635.200

Nhóm công chức Nhóm ngạch Hệ số Lương hiện tại (VND) Lương từ 1/7(VND) Tăng (VND) A0 Bậc 6 3.65 8.541.000 9.234.500 693.500 A0 Bậc 7 3.96 9.266.000 10.018.800 752.800 A0 Bậc 8 4.27 9.991.000 10.803.100 812.100 A0 Bậc 9 4.58 10.717.000 11.587.400 870.400 A0 Bậc 10 4.89 11.442.000 12.371.700 929.700 B Bậc 1 1.86 4.352.000 4.705.800 353.800 B Bậc 2 2.06 4.820.000 5.211.800 391.800 B Bậc 3 2.26 5.288.000 5.717.800 429.800 B Bậc 4 2.46 5.746.000 6.223.800 477.800 B Bậc 5 2.66 6.224.000 6.729.800 505.800 B Bậc 6 2.86 6.692.000 7.235.800 543.800 B Bậc 7 3.06 7.160.000 7.741.800 581.800 B Bậc 8 3.26 7.628.000 8.247.800 619.800 B Bậc 9 3.46 8.096.000 8.753.800 657.800 B Bậc 10 3.66 8.564.000 9.259.800 695.800

Nhóm công chức Nhóm ngạch Hệ số Lương hiện tại (VND) Lương từ 1/7(VND) Tăng (VND) B Bậc 11 3.86 9.032.000 9.765.800 733.800 B Bậc 12 4.06 9.500.000 10.271.800 771.800 C - Nhóm 1 Bậc 1 1.65 3.861.000 4.174.500 313.500 C - Nhóm 1 Bậc 2 1.83 4.282.000 4.629.900 347.900 C - Nhóm 1 Bậc 3 2.01 4.703.000 5.085.300 382.300 C - Nhóm 1 Bậc 4 2.19 5.124.000 5.540.700 416.700 C - Nhóm 1 Bậc 5 2.37 5.545.000 5.996.100 451.100 C - Nhóm 1 Bậc 6 2.55 5.967.000 6.451.500 484.500 C - Nhóm 1 Bậc 7 2.73 6.388.000 6.906.900 518.900 C - Nhóm 1 Bậc 8 2.91 6.809.000 7.362.300 553.300 C - Nhóm 1 Bậc 9 3.09 7.230.000 7.817.700 587.700 C - Nhóm 1 Bậc 10 3.27 7.651.000 8.273.100 622.100 C - Nhóm 1 Bậc 11 3.45 8.073.000 8.728.500 655.500 C - Nhóm 1 Bậc 12 3.63 8.494.000 9.183.900 689.900 C - Nhóm 2 Bậc 1 1.5 3.510.000 3.795.000 285.000

Nhóm công chức Nhóm ngạch Hệ số Lương hiện tại (VND) Lương từ 1/7(VND) Tăng (VND) C - Nhóm 2 Bậc 2 1.68 3.931.000 4.250.400 319.400 C - Nhóm 2 Bậc 3 1.86 4.352.000 4.705.800 353.800 C - Nhóm 2 Bậc 4 2.04 4.773.000 5.161.200 388.200 C - Nhóm 2 Bậc 5 2.22 5.194.000 5.616.600 422.600 C - Nhóm 2 Bậc 6 2.4 5.616.000 6.072.000 456.000 C - Nhóm 2 Bậc 7 2.58 6.037.000 6.527.400 490.400 C - Nhóm 2 Bậc 8 2.76 6.458.000 6.982.800 524.800 C - Nhóm 2 Bậc 9 2.94 6.879.000 7.438.200 559.200 C - Nhóm 2 Bậc 10 3.12 7.300.000 7.893.600 593.600 C - Nhóm 2 Bậc 11 3.3 7.722.000 8.349.000 627.000 C - Nhóm 2 Bậc 12 3.48 8.143.000 8.804.400 661.400 C - Nhóm 3 Bậc 1 1.35 3.159.000 3.415.500 256.500 C - Nhóm 3 Bậc 2 1.53 3.580.000 3.870.900 290.900 C - Nhóm 3 Bậc 3 1.71 4.001.000 4.326.300 325.300 C - Nhóm 3 Bậc 4 1.89 4.422.000 4.781.700 359.700