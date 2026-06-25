Việt Nam thăng hạng điểm đến

Theo Nghiên cứu về Xu hướng Du lịch Toàn cầu (GTI) năm 2026 của Visa, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn đối với du khách khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong bối cảnh ngày càng có nhiều người ưu tiên các yếu tố quen thuộc, tính thiết thực và độ linh hoạt trước tình hình toàn cầu đầy biến động.

Nghiên cứu được thực hiện với hơn 47.000 người tham gia khảo sát trên toàn cầu, bao gồm 17.000 người tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có hơn 1.000 người Việt Nam. Kết quả báo cáo cho thấy, mặc dù nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao, hành vi của du khách đang có sự dịch chuyển. Du khách ngày càng có chủ đích hơn – ưu tiên các điểm đến tin cậy và gần nơi sinh sống hơn, lập kế hoạch kỹ lưỡng hơn, đồng thời đề cao sự thuận tiện, an toàn và an tâm trong suốt hành trình, bao gồm cả cách thức họ thanh toán.

Sự chuyển dịch này phản ánh rõ qua đà tăng trưởng ngoạn mục của du lịch Việt Nam. Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia ghi nhận 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 – mức cao kỷ lục trong cùng kỳ, giúp ngành du lịch hoàn thành 42% mục tiêu đón 25 triệu khách của cả năm.

Đà tăng trưởng này càng được củng cố nhờ xu hướng du lịch trong khu vực. Khi du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, vừa túi tiền và thuận tiện đi lại, những điểm đến như Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn từ dòng khách nội vùng dồi dào.

Đồng thời, sự phục hồi của lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho du lịch. Dự kiến trong năm nay, Việt Nam cùng với Hàn Quốc và Thái Lan sẽ là ba điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc. Trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc xuất ngoại dự kiến đạt từ 165 đến 175 triệu lượt vào năm 2026, làn sóng này mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam có được thị phần lớn hơn trong du lịch khu vực.

Các đòn bẩy chính sách cũng đóng vai trò bệ phóng cho sự tăng trưởng này. Việc Việt Nam mở rộng cấp thị thực điện tử (e-visa) giúp nâng thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày . cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ, đã giúp du khách dễ dàng lên lịch trình linh hoạt và kéo dài thời gian lưu trú tại nhiều điểm đến trong nước hơn.

Du khách khu vực châu Á – Thái Bình Dương tìm kiếm sự quen thuộc, với trải nghiệm là động lực chủ chốt

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, du khách đang có xu hướng lựa chọn các điểm đến mang lại sự quen thuộc, thuận tiện và cảm giác an tâm – đặc biệt trong bối cảnh tình hình toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Theo nghiên cứu của GTI:

63% người tham gia khảo sát cho biết đã lựa chọn các điểm đến trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vượt xa tỷ lệ dự định đến Trung Âu, Trung Đông và châu Phi (16%), châu Âu (13%) và Bắc Mỹ (6%).

Với du khách Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến được ưa chuộng nhất với 18% lượt lựa chọn, tiếp theo là Thái Lan 12%, Trung Quốc 10%, Hàn Quốc 9% và Hồng Kông 7%.

Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, khi có tới 26% du khách Việt cho biết họ đang lên kế hoạch đến Nhật Bản trong vòng 12 tháng.

Dù có xu hướng tìm đến các điểm đến quen thuộc, nhiều du khách châu Á – Thái Bình Dương vẫn không ngừng lên kế hoạch khám phá những trải nghiệm độc đáo và theo đuổi đam mê của mình:

Khám phá ẩm thực và văn hóa bản địa là ưu tiên hàng đầu của 37% du khách khi lên lịch trình chuyến đi – tỷ lệ này vượt trội so với mức trung bình 29% trên toàn cầu.

Cứ 4 du khách thì có 1 người lên đường vì sức hút từ các sự kiện giải trí và thể thao lớn mang tầm quốc tế, tiêu biểu như Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026™, đua xe công thức 1 (Formula 1™*) hay các đêm nhạc K-Pop.

Tại Việt Nam, xu hướng này được thể hiện rõ nét qua nhu cầu ngày càng tăng đối với các tour du lịch ẩm thực, khám phá di sản và trải nghiệm văn hóa bản địa .

Du khách tìm kiếm tour trải nghiệm món ăn địa phương, khu phố văn hóa và dịch chuyển ra khỏi trung tâm đô thị lớn – các thành phố biển như Đà Nẵng và Nha Trang đang là những điểm đến được yêu thích, bên cạnh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi xu hướng du lịch ngẫu hứng và tự do khám phá ngày càng phổ biến, phương thức thanh toán trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho hành trình của du khách. Các giải pháp thanh toán số bảo mật và tiện lợi giúp du khách thoải mái chi tiêu tại cơ sở kinh doanh địa phương, từ quán ăn nhỏ, chợ truyền thống đến các điểm tham quan văn hóa, và xóa bỏ hoàn toàn rào cản, sự bất tiện của việc phụ thuộc vào tiền mặt.

Việc lập kế hoạch trở nên có chủ đích hơn, với thanh toán đóng vai trò then chốt đảm bảo cho sự an tâm

Khi du khách ngày càng có chủ đích hơn trong quyết định du lịch, quá trình lập kế hoạch cũng được cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên thông tin đầy đủ hơn. Ngoài vé máy bay và chỗ lưu trú, du khách ngày càng chú trọng đánh giá các yếu tố như bảo hiểm, yêu cầu thị thực và điều kiện tại địa phương trước khi khởi hành.

Các công cụ số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Gần 1/2 số người tham gia khảo sát (49%) cho biết họ sử dụng các công cụ AI để khám phá điểm đến và tìm kiếm ý tưởng cho hành trình của mình, tìm kiếm và tổng hợp các đánh giá (41%), và gợi ý các trải nghiệm địa phương (35%). Du khách Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về độ sẵn sàng trong việc ứng dụng AI để lên kế hoạch cho hành trình sắp tới của mình [5] .

Theo kết quả GTI, thanh toán là một trong những yếu tố quan trọng được du khách Việt cân nhắc trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi.

Chấp nhận thanh toán thẻ tại điểm đến là mối quan tâm hàng đầu (30%).

Tiếp theo là bảo mật thanh toán (25%).

Những ưu tiên này cho thấy kỳ vọng ngày càng cao đối với trải nghiệm thanh toán liền mạch và đáng tin cậy ở mọi giai đoạn của hành trình – từ đặt vé, đặt chỗ cho đến các chi tiêu hằng ngày khi ở nước ngoài.

Tại Việt Nam, tốc độ phổ cập thanh toán số tiếp tục mở rộng ở các đô thị lớn và thủ phủ du lịch, đang giúp du khách tối ưu hóa hành trình một cách chủ động. Khả năng thanh toán liền mạch, bảo mật – dù qua thẻ hay ví điện tử – loại bỏ rào cản chi tiêu và đơn giản hóa quyết định sử dụng dịch vụ, mang lại trải nghiệm suôn sẻ xuyên suốt chuyến đi.

Nhìn chung, 73% du khách khu vực châu Á – Thái Bình Dương mang theo thẻ hoặc ví điện tử khi đi du lịch, khẳng định vai trò của các phương thức này như những công cụ đồng hành thiết yếu trong mỗi chuyến đi.

Kế hoạch du lịch kỹ lưỡng, kết hợp cùng sự linh hoạt tại điểm đến

Mặc dù du khách ra quyết định sớm hơn cho các hạng mục quan trọng trong chuyến đi, họ vẫn chủ động dành khoảng trống cho sự linh hoạt tại điểm đến.

79% du khách đã đặt nơi lưu trú trước chuyến đi.

Chỉ 51% người tham gia khảo sát lựa chọn đặt trước các hoạt động trải nghiệm.

72% quyết định liên quan đến ăn uống và 65% lựa chọn về phương tiện di chuyển được đưa ra sau khi du khách đã ở điểm đến.

Sự cân bằng này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang hình thức du lịch linh hoạt hơn, trong đó việc lập kế hoạch kỹ lưỡng mang lại sự an tâm, còn tính linh hoạt cho phép du khách tận hưởng những trải nghiệm ngẫu hứng và khám phá mới mẻ.

“Nghiên cứu Global Travel Intentions mới nhất cho thấy du lịch tại châu Á – Thái Bình Dương đang tăng trưởng. Du khách ngày càng có chủ đích hơn trong cách lựa chọn điểm đến, lên kế hoạch hành trình và chi tiêu. Khi xu hướng lựa chọn sự quen thuộc và tính linh hoạt lên ngôi, các giải pháp thanh toán liền mạch, bảo mật ngày càng khẳng định vai trò then chốt. Yếu tố này không chỉ tiếp thêm sự tự tin và an tâm cho du khách trên mỗi hành trình, mà còn là bệ đỡ giúp các điểm đến như Việt Nam mang lại những trải nghiệm kết nối trọn vẹn và giá trị hơn cho khách hàng,” Danielle Jin, Chủ tịch Marketing, Visa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ.

Nhằm hỗ trợ trải nghiệm du lịch liền mạch hơn, từ giai đoạn lập kế hoạch đến khám phá tại điểm đến, Visa Destinations mang đến một nền tảng thống nhất và có thể dùng trên thiết bị di động, tích hợp trải nghiệm du lịch, ẩm thực, mua sắm và văn hóa được tuyển chọn. Với 9 điểm đến không thể bỏ lỡ đã được triển khai – bao gồm Dubai, Ý, Luân Đôn, Paris, Thái Lan, New York, Mexico, Miami và San Francisco – cùng 2 điểm đến sắp ra mắt là Singapore và Toronto, nền tảng này cho phép chủ thẻ dễ dàng khám phá và quy đổi các ưu đãi phù hợp trong suốt hành trình, giúp du khách điều hướng chuyến đi một cách thuận tiện và tự tin hơn.