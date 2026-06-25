TP.HCM sắp đồng loạt khởi công 10 dự án trọng điểm hơn 381.000 tỉ đồng

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác (2-7-1976 – 2-7-2026), TP.HCM đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tổ chức khởi công đồng loạt nhiều dự án trọng điểm trước ngày 2-7.

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội đến cảng biển, với tổng mức đầu tư hơn 381.000 tỉ đồng.

Dự án cầu đường Bình Tiên sẽ khởi công dịp 2-7. Ảnh: Sở Xây dựng

Nhiều dự án giao thông chiến lược đồng loạt khởi công

Sở Xây dựng cho biết trong nhóm dự án giao thông, nổi bật là tuyến cầu đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 93.016 tỉ đồng. Công trình dài 14,06 km, gồm cầu vượt biển dài 7,9 km, hầm dài 3,1 km và gần 3 km đường dẫn, quy mô 6 làn xe.

Dự án trên được xem là công trình mang tính đột phá khi lần đầu tiên tạo ra một trục giao thông trực tiếp kết nối TP.HCM với trung tâm du lịch và cảng biển lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Dự án không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương mà còn mở ra không gian phát triển hướng biển cho TP.HCM, thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics và khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực Cần Giờ.

Cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là dự án trọng điểm được khởi công dịp này. Ảnh: Sở Xây dựng

Cùng với đó là dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư 47.132 tỉ đồng. Tuyến đường dài 42 km, được đầu tư 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh và hệ thống đường song hành hai bên tuyến.

Dự án đóng vai trò kết nối hai cực tăng trưởng quan trọng của vùng là sân bay quốc tế Long Thành và thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hình thành hành lang phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại mới.

TP.HCM cũng dự kiến khởi công cầu đường Bình Tiên với tổng vốn đầu tư 6.300 tỉ đồng. Công trình dài 3,66 km, trong đó phần cầu chính dài 3,1 km, góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực trung tâm với phía Nam TP.HCM.

Đối với khu vực nội đô, cầu đường Bình Tiên được kỳ vọng sẽ giảm tải cho nhiều tuyến đường đang thường xuyên quá tải, tăng khả năng kết nối giữa các quận trung tâm với khu đô thị Nam Sài Gòn. Đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy chỉnh trang và phát triển đô thị dọc hành lang dự án.

Bên cạnh đó, dự án thành phần xây dựng tuyến chính cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng mức đầu tư 22.975 tỉ đồng cũng nằm trong kế hoạch khởi công dịp này. Dự án này có ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường liên kết vùng và kết nối quốc tế. Tuyến cao tốc không chỉ giảm áp lực cho Quốc lộ 22 mà còn mở rộng cửa ngõ giao thương giữa TP.HCM với Tây Ninh và Campuchia, góp phần phát triển logistics, thương mại biên giới và hình thành hành lang kinh tế quan trọng của khu vực phía Nam.

Một dự án khác là nút giao thông giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng, gồm đảo xuyến, hầm chui dài 760 m và bổ sung một đơn nguyên cầu trên tuyến cao tốc. Dự án sẽ nâng cao khả năng tiếp cận của huyện Cần Giờ với hệ thống cao tốc quốc gia, tạo nền tảng hạ tầng cho sự phát triển của Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ và các dự án kinh tế biển trong tương lai.

Đầu tư mạnh cho môi trường và không gian công cộng

Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương có tổng mức đầu tư 7.211 tỉ đồng dự kiến được khởi công vào dịp 2-7. Dự án sẽ xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt cùng các trạm bơm nâng trên tuyến ống để phục vụ các khu vực Tân Uyên, Thuận An và Dĩ An.

Đáng chú ý, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư 30.000 tỉ đồng cũng được đưa vào danh mục khởi công.

Khu vực thực hiện dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án gồm 5 phân khu với tổng diện tích hơn 150 ha, trải dài từ khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, Bến Bạch Đằng đến các không gian cảnh quan ven sông Sài Gòn và dọc rạch Cá Trê.

Dự án sẽ góp phần hình thành công viên quy mô lớn, sẽ mở ra không gian công cộng liên tục ven sông, tạo điều kiện để người dân tiếp cận mặt nước, vui chơi, giải trí và hưởng thụ các tiện ích đô thị chất lượng cao.

Đặc biệt, dự án sẽ góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử của Bến Nhà Rồng. Khi hoàn thành, khu vực này không chỉ là công viên đơn thuần mà còn trở thành không gian văn hóa, giáo dục truyền thống, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử đến người dân và du khách.

Về mặt đô thị, công trình được kỳ vọng tạo nên trục cảnh quan ven sông hấp dẫn. Không chỉ vậy, đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng từ 8 đến 10 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu; xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn xe; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe; mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư; mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh và xây dựng hầm đi bộ kết nối khu vực này.

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, dự án sẽ thực hiện ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm; mở rộng bờ sông, hệ thống kè dọc sông, cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và các công trình phụ trợ.

Hàng nghìn căn nhà ở xã hội được khởi công

Nhóm dự án nhà ở xã hội cũng ghi nhận nhiều công trình dự kiến đồng loạt khởi công trong dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Trong đó có các dự án nhà ở an sinh xã hội tại Khu 3 và Khu 4 Định Hòa với tổng cộng 4.368 căn hộ; các dự án nhà ở xã hội tại Khu 2 và Khu 7 Việt Sing với 1.861 căn hộ.

Ngoài ra còn có dự án nhà ở xã hội tại Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 với 802 căn; dự án nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở phường Long Trường với 764 căn và dự án chung cư nhà ở xã hội Đông Thành với 1.040 căn hộ.

Ở lĩnh vực đường thủy, dự án Cảng Cái Mép Hạ giai đoạn 1 dự kiến được khởi công vào dịp 2-7. Dự án có diện tích 351,2 ha, tổng chiều dài cầu bến khoảng 6,85 km, công suất thiết kế khoảng 11 triệu TEU mỗi năm và có khả năng tiếp nhận tàu container đến 24.000 TEU. Tổng mức đầu tư của dự án là 50.200 tỉ đồng.