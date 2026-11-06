Lusso Saigon: Khi chuẩn vận hành quốc tế WorldHotels song hành cùng đô thị all-in-one

‏Tại Lusso Saigon WorldHotels Residences, hai yếu tố này được kết hợp để thoả mãn đa dạng nhịp sống: chuyên gia thường xuyên công tác, gia đình cần sự thuận tiện hay chủ nhân muốn dành nhiều thời gian cho bản thân. Đây cũng là cơ sở để dự án tiếp cận nhóm khách hàng khắt khe trong tiêu chuẩn lựa chọn nơi ở hoặc thuê lâu dài.‏

‏Hệ tiện ích all-in-one, tối ưu thời gian di chuyển, tăng chất lượng sống‏

‏Chia sẻ tại sự kiện ‏‏Sức hút đô thị all-in-one‏‏, GS.TS. Nguyễn Minh Hoà - Giáo sư, Tiến sĩ ngành Đô thị học - Nguyên Trưởng Khoa Đô thị học - Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đưa ra nhận định: All-in-one không phải là một concept hay một quan niệm mà nó là một triết lý phát triển đô thị, xuất phát từ nhu cầu tối ưu thời gian, sức khỏe và năng lượng tinh thần của con người.

Phối cảnh Lusso Saigon WorldHotels Residences trong tổng thể đô thị all-in-one La Pura, mặt tiền quốc lộ 13, có quy hoạch trạm C9 - tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - Tao Đàn) trước nhà

‏‏Theo đó, giá trị thực tiễn của all-in-one được đo bằng những nhu cầu được giải quyết ngay trong nhịp sống thường ngày. Trường học nội khu giúp rút ngắn hành trình đưa đón con; phòng khám trong đô thị giúp chủ động chăm sóc sức khỏe; mua sắm, giải trí tại chỗ giảm những chuyến đi phát sinh. Khi các tiện ích được quy hoạch đồng bộ, cư dân có thể kết hợp nhiều việc trong cùng lịch trình, dành lại thời gian cho nghỉ ngơi, gia đình và bản thân.‏

‏Với Lusso Saigon WorldHotels Residences, tiện ích all-in-one được tổ chức ở hai lớp: trong tòa tháp và giá trị thừa hưởng trên toàn Thành phố dưỡng lành La Pura. Có thể kể đến, sảnh đón kết nối với trần cao 8m như khách sạn 5 sao, đại diện cho lời chào mừng chủ nhân trở về nhà; Business Center và phòng Cigar phục vụ nhu cầu làm việc, tiếp khách hay gặp gỡ đối tác. Trải nghiệm tiếp tục mở rộng tại các tầng cao như hồ bơi vô cực, Pool Skybar, Yoga Garden, Zen Garden cùng các khu vườn nghệ thuật giữa tầng mây đáp ứng nhu cầu vận động và nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. ‏

‏Đặc biệt, Lusso Saigon sở hữu trung tâm thương mại 3 tầng Lusso Plaza tại khối đế, quy tụ các thương hiệu nổi tiếng về ẩm thực, thương mại, giải trí,… Hiện Lusso Plaza ‏‏đang làm việc cùng ‏‏Công ty cổ phần PCM quản lý khai thác. Đơn vị này đã hợp tác với hơn 130 đối tác trong và ngoài nước, có kinh nghiệm vận hành nhiều mô hình bán lẻ. ‏ ‏Nhìn rộng hơn trong tổng thể thành phố dưỡng lành La Pura, cư dân Lusso Saigon còn có thể tiếp cận trường học, phòng khám, phố thương mại phong cách Nhật - Hàn,… Cách bố trí tiện ích này đưa nhiều hoạt động thường nhật về gần nơi ở, giúp cư dân giảm thời gian di chuyển và chủ động sắp xếp lịch trình.‏

‏Chuẩn vận hành quốc tế định hình cộng đồng chung tiêu chuẩn trải nghiệm‏ ‏Nếu hệ tiện ích all-in-one là phần gốc sản phẩm, tạo nền tảng cho chất lượng sống của cư dân thì chuẩn vận hành quốc tế của WorldHotels sẽ góp phần kết nối cộng đồng có chung tiêu chuẩn trải nghiệm.‏ ‏Cụ thể, cư dân Lusso Saigon có thể tiếp cận dịch vụ đồng bộ với hệ thống hơn 4.000 khách sạn trên toàn cầu của WorldHotels nhưng phát triển phù hợp và gần gũi hơn với nhịp sống và nhu cầu riêng tại khu căn hộ.‏ ‏Theo đó, nhóm dịch vụ thiết yếu áp dụng cho Lusso Saigon dự kiến phục vụ 16 giờ mỗi ngày, gồm tiếp nhận và lưu trữ bưu phẩm, điều phối chuyển đến - chuyển đi và hỗ trợ các nhu cầu tại chỗ. Danh mục dịch vụ theo yêu cầu mở rộng từ giặt ủi, dọn dẹp căn hộ, chăm sóc cây cảnh và thú cưng đến hỗ trợ mua sắm, đặt lịch làm đẹp, tổ chức sự kiện, lên kế hoạch du lịch hay kết nối đầu bếp tại gia, spa và huấn luyện viên cá nhân.‏

‏Dịch vụ dọn dẹp căn hộ theo yêu cầu tại Lusso Saigon WorldHotels Residences giúp gia chủ duy trì không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp mà không mất nhiều thời gian cho việc nhà‏ TS Võ Trí Thành - Viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng: "Một thương hiệu mạnh không chỉ làm gia tăng giá trị tài sản mà còn nâng cao giá trị cộng đồng cư dân".‏