Hà Nội: Rà soát 136 căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án CT6 Kiến Hưng

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình, dự án, phường Kiến Hưng đang tập trung rà soát hiện trạng, xác định các trường hợp phải di dời và phối hợp triển khai phương án khắc phục tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

Trong đó, trách nhiệm của chính quyền địa phương được xác định rõ từ khâu kiểm tra, xác minh đối tượng đến công khai phương án, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện.

Tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng, những tồn tại, vi phạm so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt năm 2008 đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải triển khai các giải pháp khắc phục đồng bộ, gắn với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời bổ sung các hạng mục hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch.

Các tầng khối đế CT6 Kiến Hưng sử dụng sai so với quy hoạch được phê duyệt. (Ảnh: PV)

Ngày 3/11, Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức cuộc họp nghe báo cáo triển khai các biện pháp giải quyết tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng).

Theo ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng, thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo các quyết định triển khai thực hiện.

Trong đó, có nội dung phê duyệt danh mục công trình, hạng mục, phần diện tích được tồn tại có điều kiện, phải phá dỡ, chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Qua rà soát, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều nội dung thay đổi so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Cụ thể, theo quy hoạch, khối chung cư có quy mô 31 tầng và 2 tầng hầm, nhưng thực tế được xây dựng 32 tầng và 1 tầng hầm. Dự án cũng thay đổi từ 2 khối tháp CT6A, CT6B thành 3 khối tháp CT6A, CT6B và CT6C.

Đáng chú ý, tổng số căn hộ theo quy hoạch là 231 căn, cùng khối tháp khách sạn có 459 phòng. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế có tới 1.584 căn hộ và không có phòng khách sạn, tăng 1.353 căn hộ so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m² lên 6.071m², tăng 485m².

Đối với khu nhà thấp tầng, quy hoạch bố trí 15 căn liền kề, mỗi căn 3 tầng, nhưng thực tế có 38 căn, quy mô 5 tầng, tăng 23 căn và 2 tầng so với quy hoạch.

Một tồn tại đáng chú ý khác là công trình nhà trẻ, mẫu giáo quy mô 3 tầng, diện tích 718,68m² được bố trí trong quy hoạch, nhưng chưa được xây dựng. Hiện trạng khu vực này là các công trình nhà liền kề và đường giao thông.

Những thay đổi trên không chỉ làm biến động quy mô, công năng công trình, mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực. Vì vậy, việc xử lý các tồn tại cần được triển khai đồng bộ, có lộ trình và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 24160 ngày 27/10/2026, UBND phường Kiến Hưng đã tổ chức rà soát các căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án. Theo Báo cáo số 775 ngày 31/10/2026 của UBND phường, tổng số căn hộ dự kiến phải di dời là 136 căn, gồm 126 căn hộ chung cư tại tầng 2, tầng 3 và 10 căn nhà thấp tầng.

Ông Trịnh Văn Chúc, cư dân tòa nhà CT6C Kiến Hưng. (Video: PV)

Trong số 126 căn hộ chung cư, tòa CT6A có 60 căn, gồm 42 căn tại tầng 2 và 18 căn tại tầng 3; tòa CT6B có 37 căn, gồm 27 căn tại tầng 2 và 10 căn tại tầng 3; tòa CT6C có 29 căn, gồm 18 căn tại tầng 2 và 11 căn tại tầng 3.

Đối với 10 căn nhà thấp tầng, có 6 căn có phần lớn diện tích nằm trong quy hoạch trường mầm non và 4 căn có phần lớn diện tích nằm trong quy hoạch đường giao thông.

Ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng cho biết, Phòng đã phối hợp với Công an phường rà soát địa chỉ, số căn hộ và chủ sử dụng. Đến nay, cơ bản đã xác định được các thông tin liên quan, song còn khoảng 7 trường hợp chưa xác định được chủ nhà do các căn hộ đóng cửa. Phường tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để xác minh, hoàn thiện danh sách.

Việc rà soát không chỉ dừng ở xác định số lượng căn hộ phải di dời, mà còn phải làm rõ chủ sở hữu, người sử dụng, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai công khai danh mục, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức di dời theo quy định, hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong quá trình thực hiện.

Theo dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết của thành phố, UBND phường Kiến Hưng được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ trực tiếp tại địa phương. Trong đó, trọng tâm là xác nhận hiện trạng công trình đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng; rà soát số lượng, vị trí căn hộ, diện tích tại khối đế và khu nhà thấp tầng; xác định đầy đủ các đối tượng thuộc diện phải di dời.

Ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng. (Ảnh: PV)

Cùng với đó, phường có trách nhiệm phối hợp công khai danh mục các căn hộ, diện tích công trình phải di dời đến người dân; tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành chủ trương, đồng thời tiếp nhận, xem xét ý kiến và nguyện vọng của những người bị ảnh hưởng.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, phê duyệt phương án, thực hiện chi trả và bố trí các hình thức hỗ trợ theo quy định. Người dân thuộc diện di dời được đăng ký hình thức nhận bồi thường bằng tiền, nhận nhà ở tại vị trí khác hoặc đăng ký mua nhà ở xã hội. UBND phường thực hiện nhiệm vụ công khai phương án, tiếp nhận ý kiến, phối hợp với các cơ quan liên quan và giám sát quá trình triển khai.

Việc xử lý những tồn tại tại dự án CT6 Kiến Hưng là nhiệm vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các sở, ngành thành phố và chủ đầu tư.

Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức cuộc họp nghe báo cáo triển khai các biện pháp giải quyết tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng CT6 Kiến Hưng. (Ảnh: PV)

Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh, việc xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án phải tuân thủ 5 nguyên tắc mà thành phố đề ra. Đó là, phù hợp với quy hoạch; bảo đảm khả năng dung nạp của hệ thống hạ tầng đối với cư dân; bảo đảm an toàn công trình; phòng cháy, chữa cháy và an sinh cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết yêu cầu UBND phường khẩn trương rà soát, kiểm đếm, lập danh sách các công trình, căn hộ thuộc diện phải di dời; xác định đầy đủ thông tin chủ sở hữu, người sử dụng và các thành viên trong hộ gia đình có quyền lợi liên quan.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể, công khai phương án di dời, tổ chức đối thoại với các hộ dân, tăng cường tuyên truyền, vận động và giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy phường cũng yêu cầu UBND phường hoàn thành dự thảo kế hoạch trong thời hạn một tuần để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét. Kế hoạch tiếp tục được hoàn thiện sau khi thành phố ban hành quyết định chính thức, bảo đảm việc triển khai tại địa phương đồng bộ, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.