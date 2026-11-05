Chốt ngày xét xử 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ

Ông Lê Thanh Thản bị xác định hưởng lợi 531 tỷ đồng

Dự kiến ngày 18/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Tổng giám đốc Công ty Bemes) về tội “Lừa dối khách hàng”. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày kể cả ngày nghỉ, HĐXX gồm 3 người do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Hai kiểm sát viên giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử vụ án là ông Nguyễn Thanh Lâm và bà Bùi Thị Vân.

Ông Lê Thanh Thản, tức “đại gia điếu cày” bị cáo buộc có hành vi lừa dối khách hàng trong việc bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, thu lợi hơn 531 tỷ đồng nên chịu truy tố theo khoản 2, Điều 198 với khung hình tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Cùng vụ án, có 5 cựu cán bộ ở Hà Nội bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó có ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Bùi Văn Bằng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500. Sau đó, UBND TP Hà Nội cho phép Công ty Bemes chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch này.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình với nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt.

Ở khối nhà cao tầng, Công ty Bemes bị cáo buộc tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây dựng thêm căn hộ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn xây thêm tòa CT6C, trong khi công trình này không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư bị cáo buộc tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Ông Lê Thanh Thản.

Cáo trạng xác định những sai phạm này diễn ra trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, dẫn đến dự án không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công trình hoàn thành vào tháng 11/2012. Từ tháng 1/2013, Công ty Bemes bắt đầu bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống.

Điều đáng chú ý là trong khi công trình có nhiều sai phạm, từ tháng 3/2011, ông Thản bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của dự án.

Theo cáo trạng, nội dung quảng cáo giới thiệu rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...

Cơ quan tố tụng cho rằng những thông tin này khiến khách hàng tin tưởng vào tính pháp lý của dự án và xuống tiền mua căn hộ.

Kết quả điều tra xác định Công ty Bemes đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Những người mua nhà sau đó không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng nghĩa đến nay không được cấp sổ đỏ.

Cáo trạng xác định ông Lê Thanh Thản đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng được xác định là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng mua căn hộ tại CT6 Kiến Hưng.

Nhóm cựu cán bộ phường không thực hiện đầy đủ việc thanh, kiểm tra

Không chỉ người đứng đầu Công ty Bemes bị truy tố, cáo trạng còn xác định 5 cựu cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm tại công trình.

Sự thiếu trách nhiệm của nhóm cán bộ này bị đánh giá đã góp phần để các sai phạm tiếp tục diễn ra, từ đó dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng mua căn hộ.

Riêng ông Mai Quang Bài, nguyên cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, đã chết năm 2024 trong thời gian cơ quan công an điều tra bổ sung nên được đình chỉ điều tra.

Trước đó, khi xét xử sơ thẩm vào tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. HĐXX yêu cầu làm rõ thêm nhiều vấn đề, trong đó có việc xác định lại số tiền thu lợi bất chính của ông Thản và giá trị thực tế, hiện tại của từng căn hộ thuộc diện phải bồi thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Thản thu lợi bất chính khoảng 481 tỷ đồng của 488 khách hàng. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan công an làm việc thêm với 16 khách hàng. Tổng số khách hàng được xác định không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án là 504 người, qua đó số tiền thu lợi bất chính được xác định lại là hơn 496 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cáo trạng mới nhất xác định ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng và thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.