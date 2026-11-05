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Hà Nội: Xôn xao clip người đàn ông bị đánh vì liên tục thách thức

| | Xã hội

Ngày 5/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo màu xanh bị người mặc áo trắng đánh vào vùng mặt tại khu vực sạc xe điện ở Cầu Diễn (Hà Nội). Đáng chú ý, người mặc áo xanh bị đánh liên tục nói “đánh đi, đánh tiếp đi”…

Hình ảnh cắt từ video.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa 2 người đàn ông tại trạm sạc xe điện ở khu vực đường Cầu Diễn (Hà Nội).

Theo đó, trong lúc sạc xe điện buổi tối, 2 người này xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Người đàn ông mặc áo xanh liên tục nói “đánh đi, đánh đi”… rồi bị người mặc áo trắng đánh vào vùng mặt.

Thời điểm xảy ra sự việc có một số người ở đó chứng kiến và can ngăn. Một lúc sau, những người này dừng lại và di chuyển đi.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Một số người cho rằng, việc đánh người khác là sai, tuy nhiên, nạn nhân cũng có phần trách nhiệm khi thách thức người khác đánh mình.

Hiện thông tin về vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Theo Thanh Hà

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