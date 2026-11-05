Hà Nội: Một doanh nghiệp được giao hơn 6,4ha đất tại xã Tây Phương để làm dự án nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 về việc giao, cho thuê 64.103m2 đất tại xã Tây Phương cho Công ty TNHH xây dựng Tiến Đạt (Tiến Đạt) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Quang Trung – Thạch Thất.

Trong tổng diện tích 64.103m2 đất, có 29.766,61m² đất để xây dựng công trình nhà ở xã hội. 7.246,50m2 đất xây dựng công trình nhà ở thương mại. 152,83m² đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ.

26.937,06m2 đất (gồm: 2.255m2 đất mầm non, nhà trẻ; 478,19m2 đất bãi đỗ xe; 3.899,53m2 đất cây xanh công cộng; 662,17m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 17.222,87m2 đất giao thông nội bộ; 2.419,3m2 đất hoàn trả kênh mương).

UBND TP giao Công ty Tiến Đạt có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế Thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các Sở có liên quan; Thuế thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn Công ty Tiến Đạt thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Nói thêm về chủ đầu tư, Công ty Tiến Đạt được thành lập vào tháng 7/2003, trụ sở tại phường Láng, TP.Hà Nội; ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi cuối tháng 2/2026, vốn điều lệ của Tiến Đạt tăng từ 645 tỷ đồng lên 985 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: Kiều Mạnh Thắng 96,97% và Kiều Quang Đạo 3,03%. Ông Kiều Mạnh Thắng (SN 1969) cũng là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo tài liệu của PV, đầu tháng 8/2026, Tiến Đạt đã mang tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp (trừ quyền thuê đất) của Bên bảo đảm liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đồng Trúc-Thạch Thất đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Dự án có quy mô 0,41ha; tại xã Hạ Bằng (TP.Hà Nội); được UBND TP.Hà Nội Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 13/2/2026.

Ngoài ra, Tiến Đạt còn là chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tân Xã – Thạch Thất tại xã Hạ Bằng theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND TP.Hà Nội.

Đến ngày 19/5/2026, UBND xã Hạ Bằng ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Tiến Đạt để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất không lâu, đến đầu tháng 8/2026, Tiến Đạt đã mang tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp (trừ quyền thuê đất) liên quan đến Dự án này đem thế chấp tại VPBank.

VPBank cũng là đối tác tín dụng "quen thuộc" của Tiến Đạt khi chi nhánh Quảng Bình của ngân hàng này hồi tháng 2/2026 nhận thế chấp quyền tài sản và lợi ích hợp pháp liên quan đến dự án Nhà ở xã hội Lộc Ninh 1 (Sử dụng quỹ đất 20% tại Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ F325 đến đường Trương Phúc Phấn).

Dự án có quy mô hơn 10.200m2; tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Chủ đầu tư là Liên danh Công ty Tiến Đạt và Công ty CP Đầu tư xây lắp Toàn Cầu.

Liên danh này còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 (sử dụng quỹ đất 20% tại dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1) tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Dự án có quy mô hơn 18.800m2; được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Tháng 10/2025, tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp của Bên bảo đảm liên quan đến dự án này được chủ đầu tư đem thế chấp tại VPBank chi nhánh Quảng Bình.