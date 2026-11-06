Hỗ trợ người mua nhà, chủ đầu tư đưa ra chính sách 8% cố định 20 năm

Giảm chi phí vốn, thúc đẩy khả năng tiếp cận tín dụng

Tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ chiều 16/10/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu triển khai khẩn trương, hiệu quả các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2 điểm phần trăm/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Định hướng này được đưa ra trong bối cảnh chi phí vốn vẫn tạo áp lực đối với hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Tiếp đó, ngày 21/10/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai thực chất các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Những động thái trên phản ánh nỗ lực giảm chi phí sử dụng vốn trong nền kinh tế. Đối với thị trường bất động sản, lãi suất cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của những khách hàng có nhu cầu vay vốn dài hạn để sở hữu nhà ở.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh các gói tín dụng ngân hàng, chính sách thanh toán do doanh nghiệp bất động sản chủ động xây dựng đang trở thành một hướng cạnh tranh đáng chú ý.

Người mua nhà đứng trước bài toán lãi suất dài hạn

Trong khi giá bất động sản tại các đô thị lớn vẫn tạo áp lực lên khả năng chi trả, chi phí vay vốn tiếp tục là một yếu tố quan trọng đối với những gia đình dự định sở hữu nhà ở.

Với các khoản vay kéo dài từ 15 đến 25 năm, người mua không chỉ quan tâm số tiền cần chuẩn bị ban đầu mà còn phải tính toán khả năng duy trì khoản thanh toán trong suốt thời gian vay.

Trên thị trường, nhiều chương trình ưu đãi tập trung hỗ trợ lãi suất trong một hoặc hai năm đầu. Sau khi thời gian ưu đãi kết thúc, khoản vay có thể chuyển sang cơ chế lãi suất thả nổi, khiến số tiền thanh toán thay đổi theo diễn biến thị trường.

Chẳng hạn, với khoản vay 2 tỷ đồng trong thời hạn 20 năm, áp dụng phương thức trả góp đều, mức lãi suất duy trì 8%/năm tương ứng khoản thanh toán khoảng 16,7 triệu đồng/tháng. Nếu giả định lãi suất duy trì ở mức 12%/năm trong cùng thời hạn, khoản thanh toán tăng lên khoảng 22 triệu đồng/tháng.

Đây là phép tính minh họa trong điều kiện lãi suất không đổi suốt thời gian vay, không phải dự báo lãi suất tương lai. Tuy nhiên, mức chênh lệch hơn 5 triệu đồng mỗi tháng phần nào cho thấy vai trò của chi phí vốn đối với kế hoạch tài chính dài hạn của người mua nhà.

Trong bối cảnh đó, các phương án lãi suất cố định nhiều năm đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc, bên cạnh những chương trình hỗ trợ ngắn hạn vốn có lợi thế giảm áp lực thanh toán ban đầu.

Chủ đầu tư chủ động đưa ra chính sách lãi suất cố định 20 năm

Không chỉ các tổ chức tín dụng điều chỉnh chính sách, một số doanh nghiệp bất động sản cũng đang tìm kiếm những phương án thanh toán nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho khách hàng.

Tại khu Nam TP.HCM, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang Nam, đơn vị phát triển dự án căn hộ Terra B1B2 (tại Khu dân cư 13E, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), đang giới thiệu chính sách bán hàng với mức lãi suất 8%/năm cố định trong 20 năm cùng phương án thanh toán từ 25 triệu đồng/tháng.

Chính sách tài chính 8%/năm cố định 20 năm do chủ đầu tư Khang Nam giới thiệu. Hình ảnh: Terra.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở mức lãi suất được công bố mà còn ở thời gian cố định kéo dài hai thập kỷ. Nếu được bảo đảm theo đầy đủ điều khoản hợp đồng, cơ chế này có thể giúp khách hàng chủ động hơn trong việc dự toán nghĩa vụ thanh toán và hạn chế tác động của những biến động lãi suất trong thời gian cam kết.

Theo thông tin chương trình bán hàng, Khang Nam còn giới thiệu phương án không yêu cầu chứng minh tài chính, với điều kiện áp dụng cụ thể tùy theo hình thức giao dịch.

Đây là hướng tiếp cận tập trung vào khả năng cân đối dòng tiền của người mua, thay vì chỉ tạo sức hút bằng những ưu đãi trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh giải pháp thanh toán, Terra B1B2 tọa lạc tại khu dân cư 13E Intresco, khu vực Bình Chánh, kết nối với trục đại lộ Nguyễn Văn Linh và các khu vực phát triển đô thị phía Nam TP.HCM.

Dự án được giới thiệu với hệ thống tiện ích nội khu gồm hồ bơi vô cực, khu tập luyện thể thao và trạm sạc xe điện, hướng đến nhu cầu an cư của các gia đình tại đô thị.

Việc kết hợp không gian sống với phương án thanh toán dài hạn góp phần tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng ưu tiên sự ổn định trong kế hoạch sở hữu nhà ở.

Dù vậy, người mua vẫn cần xem xét giá bán, số vốn ban đầu, phương thức tính lãi, lịch thanh toán và các điều kiện ràng buộc để đánh giá tổng chi phí sở hữu thực tế.

Xu hướng doanh nghiệp chủ động hỗ trợ người mua nhà

Những diễn biến mới trong chính sách lãi suất đang đặt ra thêm yêu cầu đối với thị trường bất động sản, nơi khả năng chi trả và tính minh bạch ngày càng có vai trò quan trọng trong quyết định giao dịch.

Hình ảnh quảng bá dự án Terra B1B2. Hình ảnh: Terra.

Đối với doanh nghiệp phát triển dự án, cạnh tranh không còn chỉ tập trung vào giá bán, vị trí hay tiện ích mà còn mở rộng sang phương án thanh toán và khả năng hỗ trợ khách hàng trong dài hạn.

Các chương trình miễn lãi trong thời gian đầu, giãn tiến độ thanh toán hoặc cố định lãi suất nhiều năm đều có những lợi thế riêng, tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực tài chính của từng nhóm người mua.

Trong đó, những chính sách có thời gian cam kết dài có thể phù hợp với khách hàng dự định an cư lâu dài, ưu tiên khả năng dự toán nghĩa vụ thanh toán và hạn chế rủi ro biến động lãi suất.

Từ định hướng giảm chi phí vốn của Chính phủ đến những giải pháp được doanh nghiệp chủ động triển khai, thị trường đang có thêm cơ sở để chú trọng các chính sách bán hàng gắn với khả năng chi trả thực tế.

Trong thời gian tới, những doanh nghiệp có chính sách ưu đãi minh bạch, phù hợp nhu cầu và đủ sức hỗ trợ người mua nhà dài hạn có thể tạo thêm lợi thế cạnh tranh, góp phần mở rộng cơ hội an cư và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.