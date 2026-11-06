Nhu cầu an cư thực tạo sức hút cho sự kiện mở bán A&K Tower

Dấu mốc tri ân, mở bán - Tiếp nối hành trình chinh phục thị trường

Sau chuỗi hoạt động giới thiệu, kết nối và trải nghiệm dự án được tổ chức liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10/2026, A&K Tower tiếp tục đánh dấu bước tiến mới với sự kiện Mở bán và tri ân khách hàng ngày 07/11. Với chủ đề "An cư như ý – Trọn giấc mơ nhà", chương trình không chỉ là dịp để OBC Holdings gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng dự án, mà còn mở ra cơ hội để nhiều khách hàng tiếp cận và lựa chọn tổ ấm phù hợp.

Hành trình của A&K Tower trong thời gian qua cũng ghi dấu những kết quả đáng chú ý trên thị trường: Tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, OBC Holdings được vinh danh Best Breakthrough Developer – Nhà phát triển bất động sản đột phá, A&K Tower nhận giải Best Affordable Condo Development – Dự án căn hộ có mức giá tốt nhất TP.HCM. Tiếp đó, tại Vietnam Property Value Chain Awards 2026, OBC Holdings được ghi nhận là Thương hiệu triển vọng, trong khi A&K Tower lọt Top 5 Dự án tiềm năng kết nối hạ tầng.

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho định hướng phát triển dựa trên giá trị thực của OBC Holdings, đồng thời khẳng định thêm lợi thế sản phẩm và kết nối hạ tầng của A&K Tower.

Tại sự kiện ngày 07/11, khách tham dự sẽ được cập nhật và tìm hiểu các ưu đãi đặc biệt; được tư vấn trực tiếp để dễ dàng chọn được căn hộ phù hợp với nhu cầu. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Hải với những tiết mục âm nhạc, mang đến không gian giao lưu và trải nghiệm dành cho khách hàng.

Tọa lạc tại đường An Phú 17, phường An Phú, TP.HCM, A&K Tower được phát triển trên quy mô 10.141m², gồm hai tòa tháp Akira và Koki cao 30 tầng, cung cấp 1.155 sản phẩm với các loại hình Studio, 1PN+, 2PN và 3PN. Dự án hướng đến đa dạng nhu cầu an cư với diện tích căn hộ từ 40–105m², thiết kế 100% căn hộ có không gian lấy gió và sáng cùng 39 tiện ích nội khu phục vụ đời sống cư dân hiện đại.

A&K Tower sở hữu kiến trúc hiện đại, hệ tiện ích phù hợp với nhu cầu sống của nhiều thế hệ

Bên cạnh không gian riêng tư bên trong căn hộ; Bên ngoài ngưỡng cửa là hệ tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu đa thế hệ của cộng đồng cư dân hiện đại: hồ bơi khoáng nóng, A&K Center Mall, đường dạo bộ, công viên thú cưng, Kid Club, phòng tập Gym -Yoga, khu vực BBQ... Qua đó, mỗi thành viên trong gia đình đều có thêm không gian để vận động, thư giãn và kết nối.

Một trong những điểm đáng chú ý tại sự kiện ngày 07/11 là các chính sách bán hàng và đặc quyền dành cho khách hàng tham gia chương trình. Bên cạnh giải pháp tài chính hỗ trợ sở hữu căn hộ, chương trình còn mang đến các ưu đãi và hoạt động tri ân với nhiều phần quà giá trị, trong đó có cơ hội nhận xe ô tô VF 3, Honda SH160i và gói nội thất trị giá 68 triệu đồng.

Ưu đãi hấp dẫn và cơ hội sở hữu nhà giá vừa tầm

Với tinh thần "Giá vừa tầm – Nhà vừa ý", A&K Tower không chỉ chú trọng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế mà còn triển khai các giải pháp tài chính nhằm giảm áp lực ban đầu, tạo điều kiện để khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu nhà.

Nổi bật trong giai đoạn này là chương trình "Mua nhà 3 không", với các chính sách hỗ trợ tài chính gồm 0 lo vốn tại thời điểm ký HĐMB, 0% lãi suất trong 24 tháng và 0 thanh toán gốc lên đến 36 tháng. Khách hàng có thể tiếp cận phương án vay lên đến 75% giá trị sản phẩm, thời hạn vay tối đa 35 năm, qua đó chủ động hơn về dòng tiền trong quá trình sở hữu căn hộ.

"Mua nhà 3 không" không chỉ mang đến cơ hội sở hữu nhà cho khách ở thực mà các nhà đầu tư cũng rất ưa chuộng nhờ linh hoạt dòng vốn

Bên cạnh giải pháp tài chính, chương trình A&K Golden Key - Mua nhà 3 không, săn iPhone đỏ mang đến cơ hội nhận một trong ba phần quà: iPhone 18 Pro Max 1TB, 512GB và 256GB.

Song hành cùng chương trình, cuộc thi viết "Trọn giấc mơ nhà" khuyến khích khách hàng chia sẻ câu chuyện về tổ ấm mơ ước qua nhiều hình thức như bài viết, thơ, tản văn, video hoặc hình ảnh. Mỗi người tham gia có cơ hội nhận một mã dự thưởng để tham gia chương trình săn iPhone 18 Pro Max, đồng thời góp thêm những câu chuyện ý nghĩa về hành trình an cư.

Thông qua các chính sách tài chính và hoạt động đồng hành thiết thực, A&K Tower mong muốn mở rộng cơ hội sở hữu nhà, để mỗi lựa chọn phù hợp hôm nay trở thành khởi đầu cho một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Sự kiện tri ân khách hàng & mở bán A&K Tower – An cư như ý, trọn giấc mơ nhà

Thời gian: 08:00, Thứ Bảy, ngày 07/11/2026.

Địa điểm: Grand Hall A, White Palace, 588 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP.HCM