Lưu Diệc Phi lại gây sốt với ảnh hồi cấp 2, nhan sắc ra sao mà được nhận xét xinh hơn cả hiện tại?

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz, Lưu Diệc Phi luôn khiến công chúng xiêu lòng mỗi khi xuất hiện với nhan sắc mỹ miều, thanh tao vạn người mê. Dù hiện tại đã ở độ tuổi U40 nhưng "thần tiên tỷ tỷ" vẫn giữ được phong độ nhan sắc, chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hay thảm đỏ. Để dành lời khen cho vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi thì chắc ai cũng phải tìm những mỹ từ hoa lệ, đẹp đẽ nhất.

Mới đây, mỹ nhân đình đám tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng với hình ảnh thời còn học cấp 2 đẹp mê hoặc lòng người.

Có thể thấy, ngay từ khi còn nhỏ, Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng với vẻ đẹp chuẩn "nữ thần" qua đường nét gương mặt thanh tú, hài hoà cùng làn da trắng sáng, mịn màng. Vóc dáng cao ráo, "trổ mã" ngay từ khi học cấp 2 của nữ diễn viên cũng khiến dân mạng trầm trồ. Bên cạnh đó, nụ cười rạng rỡ, sáng bừng của cô cũng khiến người xem khó có thể rời mắt

Thậm chí, cộng đồng mạng còn cho rằng Lưu Diệc Phi thời trẻ sở hữu nụ cười còn đẹp hơn so với hiện tại. Trong nhiều khoảnh khắc, người đẹp cũng dăm ba lần mất điểm trước công chúng với nụ cười hở lợi cùng hàm răng chưa thực sự đẹp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng một phần do góc chụp, một phần do vẻ đẹp của cô hoàn toàn là tự nhiên, không can thiệp "dao kéo" nên khó để hoàn hảo tất cả.

Lưu Diệc Phi từng có vài lần mất điểm nhẹ với nụ cười hở lợi khi chụp ở góc chính diện

Một số bình luận của netizen:

- Xinh thực sự, đúng là thần tiên tỷ tỷ.

- Thấy hồi này cười không bị hở lợi, đẹp hơn sau khi nổi tiếng.

- Rất thích nét của Lưu Diệc Phi, dù nhiều lần bị bash hở lợi nhưng vẫn không sửa, nét đẹp tự nhiên cũng khó có thể hoàn hảo được.

- Đúng là thần thiên tỷ tỷ, người đẹp thì thời nào cũng đẹp.

- Lúc nào cũng thấy đẹp, cười hở lợi chắc do góc chụp thôi!