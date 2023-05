Lưu lượng cuộc gọi tăng mạnh đợt nghỉ lễ

Các nhà mạng MobiFone, VinaPhone, Viettel đã lên kế hoạch trước một tháng đảm bảo thông suốt đường truyền mạng tại những điểm du lịch nổi tiếng nhân dịp nghỉ lễ năm nay.



Bởi đợt nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày, nhu cầu truy cập Internet, livestream, chia sẻ dữ liệu, hình ảnh, … của người dùng tăng cao.

MobiFone đã tăng cường năng lực mạng lưới bằng cách bổ sung các trạm phát sóng mới, tăng cường số lượng các trạm phát sóng lưu động, nâng cấp, tối ưu cấu hình trạm phát sóng ở những nơi tập trung đông người, các khu vực dự kiến phát sinh lưu lượng cao tại các lễ hội.

Nhà mạng này cũng đã bố trí đầy đủ nhân viên trực xử lý và hỗ trợ khách trong dịp nghỉ lễ.

Nhà mạng VinaPhone cũng chủ động thực hiện các quy định về công tác đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin và phòng chống cháy nổ. Kiểm tra, rà soát mạng lưới và có các biện pháp xử lý phòng ngừa đảm bảo an toàn thông tin phục vụ lưu thoát lưu lượng trong kỳ nghỉ lễ.

Còn nhà mạng Viettel cũng đã lên kế hoạch trước một tháng đối với các phương án đảm bảo thông suốt đường truyền mạng tại những điểm du lịch nổi tiếng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.