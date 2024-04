Lưu ý khi dùng điều hòa để tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng: Giải pháp “khí mềm không gió buốt” được lòng người tiêu dùng

Cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt mùa nắng nóng

Đã bước vào tháng 4, miền Nam đang ở giai đoạn nắng nóng cao điểm, mùa nắng nóng cao điểm ở miền Bắc, miền Trung đang tới gần. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/4, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, tình trạng oi nóng sắp trở lại, nhiều nơi như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nền nhiệt có thể tăng nhanh lên ngưỡng 35 độ C. Người dân cần lưu ý việc sinh hoạt và chuẩn bị các biện pháp chống nóng cho gia đình. Đây cũng là thời điểm người người nhà nhà tìm mua điều hòa mới, bảo dưỡng điều hòa cũ để chuẩn bị cho một mùa hè nóng nực.

Nắng nóng tăng cao tại nhiều khu vực trên khắp Việt Nam

Khi thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao cũng đi kèm với các nguy cơ bị sốc nhiệt, và các bệnh liên quan. Nguyên nhân là do người dùng thay đổi môi trường có sự chênh lệch nhiệt độ lớn một cách đột ngột, khiến cơ thể không kịp thích nghi và gây ra các ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe. Sốc nhiệt điều hòa khiến cho nạn nhân có cảm giác da nóng bừng, mặt đỏ, da khô nhanh, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực… Nhiều trường hợp nặng hơn có thể dẫn tới tử vong.



Để tránh nguy cơ sốc nhiệt khi sử dụng điều hòa, người dân cần lưu ý những điều sau:

-Không vào phòng lạnh ngày khi đi nắng về: sau khi hoạt động ngoài trời nắng nóng, cần nghỉ ngơi một lát để nhiệt độ cơ thể trở về bình thường trước khi vào phòng sử dụng điều hòa.

-Nhiệt độ phòng không chênh lệch cao so với ngoài trời: các chuyên gia khuyên nhiệt độ trong phòng chỉ nên chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời 7 độ C.

-Không ở phòng điều hòa liên tục: Thời gian sử dụng điều hòa liên tục (trừ khi ngủ) được khuyến cáo là 4-5 tiếng. Nếu ở trong phòng điều hòa quá lâu, cơ thể sẽ yếu đi, khó thích nghi với thời tiết nắng nóng.

-Lắp điều hòa đúng vị trí, tránh để điều hòa thổi trực tiếp với người hoặc nơi sinh hoạt của gia đình.

Thấu hiểu được những ảnh hưởng của điều hòa với sức khỏe khi sử dụng không đúng cách, mùa hè này, Casper đã nghiên cứu và ra mắt dòng máy lạnh điều hòa Inverter tiết kiệm điện EcoPrime mới có tính năng khí mềm SilkAir không gió buốt và chế độ BabyCare rất phù hợp với các gia đình, đặc biệt là gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Cách giải nhiệt mùa hè "mát dịu" đến từ Casper

Ngày từ đầu mùa hè, nhu cầu mua thiết bị điện lạnh như điều hoà, tủ lạnh đã có xu hướng tăng nhanh rõ rệt để chuẩn bị đối phó với thời tiết nắng nóng. Dòng sản phẩm mới Eco Prime ra mắt trong mùa hè 2024 là dòng sản phẩm phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ với các tính năng mới đáng để người dùng trải nghiệm.

Sản phẩm được Ông Nguyễn Trương Thành, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Casper Việt Nam giới thiệu tại sự kiện "Sóng miền Nhiệt đới – Tropical Heatwave" Flamingo Cat Ba Beach Resort cuối tuần qua.

Sự kiện "Sóng miền Nhiệt đới – Tropical Heatwave" Flamingo Cat Ba Beach Resort

"Năm 2024 Casper ra mắt dòng sản phẩm điều hòa Inverter tiết kiệm điện mới mang tên EcoPrime –QC. Dòng sản phẩm này có 4 đặc điểm nổi bật nổi bật SilkAir (khí mềm không gió buốt), BabyCare (chế độ chăm sóc trẻ), iSAVE (chế độ tiết kiệm điện), EasyCare (thiết kế thông minh) dễ dàng lắp đặt và bảo trì . Đặc biệt, với tính năng khí mềm không gió buốt SilkAir, EcoPrime có hàng nghìn lỗ khí micropores Air siêu nhỏ trên cửa gió, khuếch tán đều khí mát, giảm cảm giác buốt lạnh, hạn chế ảnh hưởng tới sức khỏe của người già và trẻ em khi sử dụng. Đặc biệt, tính năng BabyCare ở dòng điều hòa này là chế độ hỗ trợ đặc biệt cho các gia đình có trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, giúp cha mẹ lựa chọn được nhiệt độ phù hợp nhất cho trẻ giấc ngủ êm ái mà không ảnh hưởng tới sức khỏe..." đại diện Casper Việt Nam cho biết.



Theo ông Nguyễn Trương Thành, sở hữu nhiều tính năng và tiện ích nhưng dòng điều hòa EcoPrime được Casper nghiên cứu với triết lý Less For More, xứng đáng tới từng đồng nên có giá thành rất mềm, hợp lý với tài chính của người tiêu dùng. Chính vì thế, dù vừa ra mắt nhưng trong tháng 3 vừa qua, đã có hơn 5000 sản phẩm điều hòa EcoPrime được phân phối tới tay người tiêu dùng trong cả nước. Đó là con số khởi động đầy tiềm năng, hứa hẹn một mùa hè sôi động.

Ông Nguyễn Trương Thành - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Casper thuyết trình về thị phần và tăng trưởng của nhãn hàng trong năm 2023





Cũng tại sự kiện "Sóng miền Nhiệt đới", các đại lý đã gắn bó với Casper chia sẻ về hành trình gắn bó với hãng từ những ngày đầu ở thị trường Việt Nam.

Từ một kỹ thuật viên trở thành đại lý lớn tại Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Khánh người đã đồng hành của Casper trong suốt 9 năm qua hứng khởi chia sẻ: "Tôi đã gắn bó với Casper từ những ngày đầu tiên. Từ 1 kỹ thuật viên, tôi trải nghiệm sản phẩm và chia sẻ với những người quen, người thân của mình từ đó dần dần trở thành 1 đại lý phân phối. Số lượng sản phẩm của Casper tôi bán ra đều đạt trên 90% so với tổng các mặt hàng và tăng trưởng ngày càng tăng. Điều tôi hài lòng nhất chính là giá thành của Casper rất ưu việt, dễ bán. Ngày đầu tôi còn phải tư vấn cho khách hàng lựa chọn, còn giờ đây, hầu như các khách hàng đã có sự lựa chọn sẵn cho mình, họ chỉ gọi điện tới để hỏi điều hòa Casper nào thì phù hợp với điều kiện của gia đình họ và chốt luôn.

Với dòng sản phẩm EcoPrime mới ra mắt với 4 tính năng "chăm sóc" người dùng và cả kỹ thuật viên lắp đặt, tôi tin rằng đây sẽ là một sản phẩm "hot" được nhiều người dùng lựa chọn cho mùa hè sắp tới".

Ông Nguyễn Viết Chung - Tổng giám đốc Casper Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị

Theo số liệu thống kê được ông Nguyễn Viết Chung, Tổng giám đốc Casper Việt Nam thuyết trình trong Hội nghị trung tâm bảo hành ủy quyền miền Bắc - một hoạt động thuộc sự kiện "Sóng miền nhiệt đới", Casper Việt Nam vươn lên top 2 thị phần điều hòa dân dụng trong năm 2023. Sản lượng tiêu thụ tivi của hãng đạt top 5 tại thị phần Việt Nam. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ máy giặt năm 2023 tăng 115%, tủ lạnh tăng 360% so với năm trước đó. Điều này thể hiện ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng sản phẩm của Casper để đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống.