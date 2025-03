Lưu ý thời tiết TPHCM tuần mới

Theo Trung tâm Dự dự Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ ngày hôm nay (24/3) có mây, ngày nắng , riêng miền Đông có nơi nắng nóng , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông Nam bộ có nơi trên 35 độ C.

Trong khi đó, khu vực TPHCM tiếp tục trải qua một đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao, dự kiến tăng đến 35 độ C. Theo dự báo, thời tiết hôm nay chủ yếu có mây và nắng với độ ẩm trung bình dao động từ 50% - 65%.

Dự báo tại các khu vực trong thành phố, các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5 có nền nhiệt khá cao, dao động từ 34-35 độ C vào buổi trưa. Trong khi đó, các huyện vùng ven như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi có nhiệt độ tương đương nhưng độ ẩm thấp hơn, tạo cảm giác oi bức hơn.

Trong tuần, thời tiết TPHCM sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Chỉ số tia UV hôm nay được dự báo ở mức 11, có thể gây nguy hiểm nếu liên tục tiếp xúc dưới ánh nắng quá lâu.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường vào khung giờ từ 10h đến 16h, đồng thời sử dụng các biện pháp chống nắng như đội mũ, mặc áo dài tay và dùng kem chống nắng.

Những ngày tới, thời tiết TPHCM sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng , nhiệt độ cao nhất có thể đạt 36 độ C vào cuối tuần. Một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ vào chiều tối.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, những hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM như sau: hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tiếp tục suy yếu. Từ khoảng ngày 25-26/3, khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông, sau bị nén và đầy dần lên. Khoảng ngày 28/3 có khả năng được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông.

“Đề phòng thời tiết có nắng mạnh, độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô, mưa dông trái mùa xuất hiện”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.