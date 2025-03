Thị trường ngày 27/3: Giá dầu tăng, vàng, cà phê và đường quay đầu giảm

Giá dầu tăng nhẹ

Giá dầu tăng, được thúc đẩy bởi số liệu của chính phủ cho thấy tồn trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ trong tuần trước giảm và lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt, sau khi Mỹ đe dọa áp thuế đối với các quốc gia mua dầu thô của Venezuela.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/3, giá dầu thô Brent tăng 77 US cent tương đương 1,05% lên 73,79 USD/thùng và dầu WTI tăng 65 US cent tương đương 0,94% lên 69,65 USD/thùng. Trong phiên có lúc, cả hai loại dầu đều tăng hơn 1 USD/thùng.

Tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm, khi các nhà máy lọc dầu tiếp tục tăng sản lượng, cùng với đó là tồn trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết.

Tồn trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 21/3/2025 giảm 3,3 triệu thùng xuống 433,6 triệu thùng, giảm hơn 956.000 thùng so với dự kiến của các nhà phân tích.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 1%, do dòng khí đốt chuyển đến các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng đạt mức cao kỷ lục và dự báo nhu cầu trong 2 tuần tới tăng, song mức tăng bị hạn chế bởi sản lượng đạt mức cao kỷ lục và dự báo thời tiết đến giữa tháng 4/2025 ôn hòa.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York tăng 2,1 US cent tương đương 0,5% lên 3,861 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 28/2/2025 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 giảm 1% xuống 3,86 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, song lo ngại về mức thuế quan mới của chính quyền Trump nên giá vàng vẫn giữ ở mức trên 3.000 USD/ounce.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 3.016,71 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 3.022,5 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,4% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác, cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao.

Vàng thường được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn và lạm phát. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng hơn 15% và đạt mức cao đỉnh điểm 3.057,21 USD/ounce hôm 20/3/2025.

Giá đồng trên sàn Comex đạt mức cao kỷ lục

Giá đồng trên sàn Comex đạt mức cao kỷ lục, do thuế quan nhập khẩu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp dụng đối với kim loại này.

Giá đồng kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Comex tăng 0,5% lên 5,239 USD/lb, sau khi đạt mức cao kỷ lục 5,374 USD/lb.

Trong khi đó, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,8% xuống 9.934 USD/tấn, sau khi đạt 10.164,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 7/6/2024 trong đầu phiên giao dịch.

Giá quặng sắt và thép cây tăng tiếp

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được củng cố bởi nhu cầu nguyên liệu sản xuất thép theo mùa vụ, song việc cắt giảm sản lượng bởi một số nhà sản xuất thép tại Trung Quốc đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,19% lên 780 CNY (107,38 USD)/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Singapore tăng 0,61% lên 102,2 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,06%, thép cuộn cán nóng tăng 0,12%, thép không gỉ tăng gần 0,4%, trong khi thép cuộn giảm 0,35%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi đồng JPY suy yếu và lo ngại nguồn cung trái mùa, song thuế quan sắp áp dụng của Mỹ đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1,2 JPY tương đương 0,34% xuống 355,8 JPY (2,4 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 230 CNY tương đương 1,34% xuống 16.905 CNY (2.327 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 140 CNY tương đương 1,03% xuống 13.485 CNY (1.856 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2025 trên sàn Singapore giảm 1,6% xuống 195,4 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm 6,55 US cent tương đương 1,6% xuống 3,92 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robusta trên sàn London giảm 2,4% xuống 5.443 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,16 US cent tương đương 0,8% xuống 19,35 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 0,8% xuống 540,3 USD/tấn.

Giá lúa mì, đậu tương và ngô tiếp đà giảm

Giá ngô trên sàn Chicago giảm, khi các thương nhân dự đoán Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ công bố số liệu cho thấy diện tích trồng ngô sẽ tăng đáng kể trong năm 2025.

Trên sàn Chicago, giá ngô giảm 6-1/2 US cent xuống 4,51-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 5/3/2025. Giá đậu tương giảm 3/4 US cent xuống 10,01 USD/bushel. Giá lúa mì giảm 8 US cent xuống 5,35-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, sau 3 phiên giảm liên tiếp, được hỗ trợ bởi hoạt động đẩy mạnh mua vào sau khi giá chạm mức thấp nhất gần 2 tháng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 0,33% lên 4.259 ringgit (962,05 USD) /tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/3: